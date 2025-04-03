Арсенал и Челси хотели кипера из Украины. Но тот выбрал другую команду

Украинского вратаря Владислав Крапивцова хотели подписать лондонские «Арсенал» и «Челси», но тот выбрал «Жирону», сообщает известный футбольный агент Вадим Шаблий.

«Мы все хотели, чтобы Владислав продолжил свою карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. С момента принятия такого решения мы упорно работали, чтобы он имел возможность развиваться и раскрыть свой потенциал в команде, которая будет в нем нуждаться.

Он долго был на просмотре в грандах Премьер-лиги «Челси» и «Арсенале», и оба клуба хотели подписать его. К сожалению, регламентные ограничения помешали переходу. Мы считаем, что «Жирона» является правильным местом с точки зрения карьерного роста Владислава.

Сейчас, когда ему 19 лет, он является вторым голкипером «Жироны», и клуб заинтересован в развитии Владислава. Мичел (главный тренер «Жироны») заявил, что Крапивцов является важным для будущего клуба. Поэтому мы с нетерпением ждем его дебюта в первой команде. Владислав обладает всеми необходимыми качествами, которые позволяют ему совершенствоваться и играть на высоком уровне. Отличные физические параметры, с хорошо развитой реакцией и работой ног – все необходимые качества для вратарей высшего уровня», – сказал Крапивцов.

Ранее украинский голкипер Крапивцов помог Жироне выйти в финал Кубка.