ДЖЕВАНИ: «Барселона Капела? Там я начал мечтать всерьез»

Бразильский легионер «Александрии» Джевани в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о целях в этом сезоне, прокомментировал свою игру за предыдущие команды, а также ответил на другие вопросы.

– Джевани, в матче с «Левым Берегом» ты на официальном уровне сыграл за «Александрию» впервые за 4 месяца. Рад, что впервые за долгое время принял участие в поединке УПЛ?

– Да, я очень рад вернуться на поле. Я чувствую себя прекрасно - полностью восстановился и стал сильнее, чем когда-либо. Я много работал, чтобы быть готовым к этому моменту, и теперь я полностью сосредоточен на настоящем - помогать команде, наслаждаться каждой игрой и выступать на максимуме своих возможностей.

– С Русланом Ротанем перед тем, как снова выйти на поле, у тебя был диалог? Может, сказал что-то особенное?

– Да, мы коротко поговорили перед тем, как я вошел в игру. Он вселил в меня уверенность, как это всегда бывает, а также выделил ключевой тактический момент, который помог мне действовать четко и ясно. Это сочетание доверия и четких инструкций - одна из его сильных сторон. Благодаря этому я чувствовал себя готовым и уверенным.

– В целом что ты выделишь в тренировках Руслана Ротаня?

– У Ротаня есть четкое видение, и он привносит интенсивность в каждую тренировку. Он хочет, чтобы мы играли в структурированный, умный футбол, но при этом с индивидуальностью. И я должен выделить весь тренерский штаб. Они проделывают невероятную работу по тактической подготовке, физической работе, видеоанализу... Все тянутся в одном направлении. Это единство проявляется на поле.

– «Александрия» идет на втором месте в УПЛ, отставая от первого «Динамо» на 4 очка. Какие у вашей команды шансы на чемпионство?

– Мы верим в это на 100%. У нас есть состав, тренерский штаб, персонал и правильный менталитет, чтобы бороться за титул. Все сосредоточены, каждый день работают с полной отдачей. Мы уважаем другие команды, но знаем, на что способны. Если будем оставаться едиными и продолжать выполнять свою работу, то сможем пройти весь путь.

– Оцени свой период игры в Португалии, когда ты играл за «Фамаликан» и «Виторию Гимарайнш». Какие самые яркие эмоции у тебя связаны с этими командами?

– Португалия сыграла огромную роль в моем развитии. В «Фамаликане» я дебютировал на профессиональном уровне — это незабываемо. В «Витории» я получил регулярное время на поле и отличился своим первым голом за взрослую команду. Это дало мне уверенность. Оба клуба во многом сформировали меня, как на поле, так и за его пределами.

– В Бразилии ты играл за команду «Барселона Капела». Это твой родной клуб! Расскажи о нем! Почему название связано с «Барселоной»? Чего ты достиг с этой командой?

– Да, именно там я начал мечтать всерьез. Это маленький клуб в Сан-Паулу, названный в честь «Барселоны» из-за цветов и вдохновения, но с огромным сердцем. Он дал мне мою основу. Я ношу это имя с гордостью, и моя цель — сделать так, чтобы они гордились моим путешествием.

– За время жизни в Украине ты уже выучил какие-то фразы на украинском и, может, полюбил что-то из украинский кухни?

– Да, я выучил несколько слов — «дякую», «привіт» — базовые фразы. Ребята помогают мне. А еда? Мне очень понравились борщ и вареники. Украинская кухня удивила меня в лучшем смысле.

– Какую музыку любишь слушать перед матчами?

– Это зависит от настроения, но я всегда выбираю что-то, что помогает мне сосредоточиться. Гоcпел для меня очень важен, он приносит спокойствие и концентрацию. А иногда слушаю pagode, чтобы поддержать легкую и радостную атмосферу. Музыка задает мне ритм еще до того, как прозвучит стартовый свисток.

– Кто твои любимые футболисты?

– Роналдиньо – тот, кто заставил меня влюбиться в футбол. Неймар вдохновил меня своим талантом. Я восхищаюсь Беллингемом – он играет с такой зрелостью и уверенностью, которые не свойственны его возрасту. И Родриго тоже – он умен, решителен и с каждым сезоном становится все лучше. Мне очень нравится наблюдать за ним.

– Если бы была возможность, каких бразильских звезд ты бы пригласил в «Александрию»?

– Неймар, без сомнений — он бы зажег лигу. Каземиро, чтобы командовать полузащитой. И Тьяго Силва за его лидерские качества. А если бы я мог, я бы вернул Роналдиньо из пенсии только ради его магии!

– Если «Александрия» выйдет в еврокубки, на каком стадионе мечтаешь сыграть?

– В Европе так много невероятных стадионов, но «Сантьяго Бернабеу» выделяется среди них. Это легендарное место, на которое мечтает попасть каждый игрок. Будь то Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций. Просто шанс сыграть на таком стадионе был бы незабываемым.