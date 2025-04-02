Ротань рассказал, может ли он возглавить Шахтер или Динамо в сезоне 2025/26

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал слухи о возможной работе в киевском «Динамо» или донецком «Шахтере» после окончания текущего сезона:

«Нужно не думать об этом. У меня есть возможность расти и развиваться в «Александрии». На данный момент нет никаких причини уходить из этого клуба. Я не могу комментировать те слухи, которые распространяют журналисты.

Такие новости не соответствуют действительности. Хотя это комплимент для нашей команды. Мы стали сильнее и растем дальше. Игроки доверяют тренерскому штабу. Следует абстрагироваться от таких разговоров», – ответил Ротань.

«Александрия» набрала 50 баллов и продолжает борьбу за чемпионство, занимая второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Динамо» – составляет четыре очка.