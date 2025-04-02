Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань рассказал, может ли он возглавить Шахтер или Динамо в сезоне 2025/26
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 12:51 |
586
0

Ротань рассказал, может ли он возглавить Шахтер или Динамо в сезоне 2025/26

Главный тренер «Александрии» прокомментировал слухи о своем назначении

02 апреля 2025, 12:51 |
586
0
Ротань рассказал, может ли он возглавить Шахтер или Динамо в сезоне 2025/26
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал слухи о возможной работе в киевском «Динамо» или донецком «Шахтере» после окончания текущего сезона:

«Нужно не думать об этом. У меня есть возможность расти и развиваться в «Александрии». На данный момент нет никаких причини уходить из этого клуба. Я не могу комментировать те слухи, которые распространяют журналисты.

Такие новости не соответствуют действительности. Хотя это комплимент для нашей команды. Мы стали сильнее и растем дальше. Игроки доверяют тренерскому штабу. Следует абстрагироваться от таких разговоров», – ответил Ротань.

«Александрия» набрала 50 баллов и продолжает борьбу за чемпионство, занимая второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Динамо» – составляет четыре очка.

По теме:
Александрия – Шахтер. Известны составы на топ-матч 1/4 финала Кубка Украины
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Манчестер Юнайтед и Челси интересовались лидером клуба УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Руслан Ротань назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»
Футбол | 01 апреля 2025, 14:35 2
МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»
МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»

Джанлука Манчини дал характеристику украинскому форварду

«В финале будет очень трудно». Реакция фанов Реала на безумие в Кубке
Футбол | 02 апреля 2025, 12:02 6
«В финале будет очень трудно». Реакция фанов Реала на безумие в Кубке
«В финале будет очень трудно». Реакция фанов Реала на безумие в Кубке

В матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» и «Реал Сосьедад» забили на двоих 8 мячей

Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Футбол | 02.04.2025, 01:11
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02.04.2025, 08:27
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Президент Шахтера – самый богатый украинец по версии Forbes
Футбол | 02.04.2025, 13:11
Президент Шахтера – самый богатый украинец по версии Forbes
Президент Шахтера – самый богатый украинец по версии Forbes
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
01.04.2025, 00:46
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
31.03.2025, 09:04 7
Футбол
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 10
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 7
Футбол
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
01.04.2025, 12:13 8
Футбол
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
01.04.2025, 13:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем