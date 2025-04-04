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Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
03.04.2025 22:15 – FT 2 : 0
Риу Аве
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Португалия
04 апреля 2025, 00:18 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:21
63
0

Очередной гол Дьекерша. Спортинг дома разобрался с Риу Аве в рамках Кубка

Важная победа для «львов» в 1/2 финала Кубка Португалии

04 апреля 2025, 00:18 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:21
63
0
Очередной гол Дьекерша. Спортинг дома разобрался с Риу Аве в рамках Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В четверг, 3 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между «Спортингом» и «Риу Аве».

Встречу принимал Жозе Альваде в Лиссабоне.

Победу хозяева добыли еще в первом тайме: голы забивали Катамо и Дьекереш. Во второй половине матча зрители голов не увидели.

Ответный матч состоится 23 апреля.

Кубок Португалии. 1/2 финала

Спортинг – Риу Аве – 2:0

Голы: Катамо, 12, Дьекереш, 45+1 (пенальти)

Фото матча:

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Спортинг Лиссабон Риу Аве Кубок Португалии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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