Очередной гол Дьекерша. Спортинг дома разобрался с Риу Аве в рамках Кубка

В четверг, 3 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между «Спортингом» и «Риу Аве».

Встречу принимал Жозе Альваде в Лиссабоне.

Победу хозяева добыли еще в первом тайме: голы забивали Катамо и Дьекереш. Во второй половине матча зрители голов не увидели.

Ответный матч состоится 23 апреля.

Кубок Португалии. 1/2 финала

Спортинг – Риу Аве – 2:0

Голы: Катамо, 12, Дьекереш, 45+1 (пенальти)

Фото матча: