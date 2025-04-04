03.04.2025 22:15 – FT 2 : 0
Португалия04 апреля 2025, 00:18 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:21
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Очередной гол Дьекерша. Спортинг дома разобрался с Риу Аве в рамках Кубка
Важная победа для «львов» в 1/2 финала Кубка Португалии
04 апреля 2025, 00:18 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:21
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В четверг, 3 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между «Спортингом» и «Риу Аве».
Встречу принимал Жозе Альваде в Лиссабоне.
Победу хозяева добыли еще в первом тайме: голы забивали Катамо и Дьекереш. Во второй половине матча зрители голов не увидели.
Ответный матч состоится 23 апреля.
Кубок Португалии. 1/2 финала
Спортинг – Риу Аве – 2:0
Голы: Катамо, 12, Дьекереш, 45+1 (пенальти)
Фото матча:
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