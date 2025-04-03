3 апреля на «Жозе Алваладе» пройдет первый матч полуфинала Кубка Португалии, в котором «Спортинг» Лиссабон встретится с «Риу Аве». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Спортинг Лиссабон

Команда относится к тройке исторических футбольных грандов страны. И в прошлом сезоне вернул себе чемпионский титул, причем поднялся с четвертого места в Примейре 2022/2023 на первое, выиграв упорную гонку с Бенфикой.

Сейчас ведет снова очный спор именно с соседом. Поначалу, пока на тренерском посту был Рубен Аморим, мало было сомнений в новом триумфе. Но он ушел еще осенью в Манчестер Юнайтед. Без этого специалиста проиграли финал Кубка Лиги - по пенальти, как раз Бенфике, и вылетели в Лиге чемпионов после первого же раунда плей-офф. С другой стороны, в Примейре первое место пока сохранено. Не было проблем и с Эштрелой, ее в прошлом туре обыграли с разгромной разницей, 3:0.

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Риу Аве

Клуб в основном показывал скромные результаты. В прошлом десятилетии был неплохой отрезок, с выходом в кубковые финалы и участием в Лиге Европы, где добирались до группового этапа. Но в итоге все закончилось вылетом во второй дивизион страны. Вернувшись оттуда, футболисты показывают довольно посредственные результаты. Так, прошлой весной было одиннадцатое место.

Сейчас команда болтается примерно на том же уровне. Подопечные Пети проигрывают чаще, чем побеждают, но пока что удается держаться над зоной вылета. В прошлом туре все закончилось очередной неудачей - проиграли даже Каза Пия, уступив со счетом 1:2, что отправило уже на 12-е место в текущей таблице. Но есть и отдушина - в кубке, воспользовавшись довольно лояльным жребием, дошли уже полуфинала.

Статистика личных встреч

Столичный гранд выиграли семь из восьми крайних очных матчей. И лишь в феврале прошлого года его соперник свел матч к ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят серьезной интриги в этой паре - намного более сильная команда играет на своем поле. Ставим на то, что тут будет победа чемпиона с форой -2 гола (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua Спортинг Лиссабон Риу Аве Фора Спортинга (-2) 1.80 Сделать ставку

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