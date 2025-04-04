Спортинг – Рио Аве – 2:0. Полдела сделано. Видео голов и обзор матча
Катаму и Дьекереш забивали в этом матче
В четверг, 3 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между «Спортингом» и «Риу Аве».
Встречу принимал Жозе Альваде в Лиссабоне.
Команде из Лиссабона с первых минут завладела инициативой. На 12-й минуте Жени Катаму открыл счет в матче, а на 45+1-й Виктор Дьокереш удвоил преимущество.
Уверенная победа приближает «Спортинг» к финалу в Кубке Португалии.
Ответный матч состоится 23 апреля.
Кубок Португалии. 1/2 финала
Спортинг – Риу Аве – 2:0
Голы: Катамо, 12, Дьокереш, 45+1 (пенальти)
Видео голов и обзор матча
События матча
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