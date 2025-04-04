Спортинг – Рио Аве – 2:0. Полдела сделано. Видео голов и обзор матча

В четверг, 3 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между «Спортингом» и «Риу Аве».

Встречу принимал Жозе Альваде в Лиссабоне.

Команде из Лиссабона с первых минут завладела инициативой. На 12-й минуте Жени Катаму открыл счет в матче, а на 45+1-й Виктор Дьокереш удвоил преимущество.

Уверенная победа приближает «Спортинг» к финалу в Кубке Португалии.

Ответный матч состоится 23 апреля.

Кубок Португалии. 1/2 финала

Спортинг – Риу Аве – 2:0

Голы: Катамо, 12, Дьокереш, 45+1 (пенальти)

Видео голов и обзор матча