Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Рио Аве – 2:0. Полдела сделано. Видео голов и обзор матча
Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
03.04.2025 22:15 – FT 2 : 0
Риу Аве
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 апреля 2025, 04:22 | Обновлено 04 апреля 2025, 04:48
5
0

Спортинг – Рио Аве – 2:0. Полдела сделано. Видео голов и обзор матча

Катаму и Дьекереш забивали в этом матче

04 апреля 2025, 04:22 | Обновлено 04 апреля 2025, 04:48
5
0
Спортинг – Рио Аве – 2:0. Полдела сделано. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 апреля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Португалии между «Спортингом» и «Риу Аве».

Встречу принимал Жозе Альваде в Лиссабоне.

Команде из Лиссабона с первых минут завладела инициативой. На 12-й минуте Жени Катаму открыл счет в матче, а на 45+1-й Виктор Дьокереш удвоил преимущество.

Уверенная победа приближает «Спортинг» к финалу в Кубке Португалии.

Ответный матч состоится 23 апреля.

Кубок Португалии. 1/2 финала

Спортинг – Риу Аве – 2:0

Голы: Катамо, 12, Дьокереш, 45+1 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Футболист, который был «лучше Роналду», рассказал почему у него не вышло
Очередной гол Дьекерша. Спортинг дома разобрался с Риу Аве в рамках Кубка
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на 1/2 финала Кубка Португалии
Спортинг Лиссабон Кубок Португалии по футболу Риу Аве Виктор Дьекереш Жени Катаму
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕФЕРИН: «Там, где политика строит стены, футбол выстраивает мосты»
Футбол | 03 апреля 2025, 20:59 5
ЧЕФЕРИН: «Там, где политика строит стены, футбол выстраивает мосты»
ЧЕФЕРИН: «Там, где политика строит стены, футбол выстраивает мосты»

Президент УЕФА рассказал о ключевых ценностях европейского футбола

Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Футбол | 03 апреля 2025, 08:22 12
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе

Легендарный страж ворот сделал свой выбор

Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Футбол | 03.04.2025, 11:47
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Энцо МАРЕСКА: «Нужно уметь выигрывать такие грязные матчи»
Футбол | 04.04.2025, 03:20
Энцо МАРЕСКА: «Нужно уметь выигрывать такие грязные матчи»
Энцо МАРЕСКА: «Нужно уметь выигрывать такие грязные матчи»
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Футбол | 03.04.2025, 14:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
02.04.2025, 03:32
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 51
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 61
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29 2
Бокс
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
02.04.2025, 09:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем