Супершоу Реала с Луниным, фиаско Ман Юнайтед и Байера, дерби Киченок
Главные новости за 1 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 апреля.
1A. Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Сливочные вырвали ничью в ответном поединке, завершилась игра со счетом 4:4
2. Разозлились и отгрузили 4 мяча. ПСЖ сотворил камбэк в полуфинале Кубка
В финале клуб из Парижа сыграет против победителя пары Канн – Реймс
3. Суперсенсация! Байер в 1/2 финала Кубка уступил Арминии из 3-й Бундеслиги
«Аптекарей» в финале Кубка Германии не будет
4A. Ноттингем Форест переиграл Ман Юнайтед в АПЛ и рвется в Лигу чемпионов
На 5-й минуте для хозяев поля мяч забил Антони Эланга
4B. Результативное возвращение Сака. Арсенал без Зинченко разобрался с Фулхэмом
В параллельном матче «Вулверхэмптон» одолел «Вест Хэм»
5A. 90 минут Коваленко. Болонья в первом матче 1/2 финала Кубка разбила Эмполи
Матч завершился со счетом 3:0, Виктор вышел в старте провел весь поединок
5B. Суперкамбек. Аль-Шабаб с Бущаном уступил Аль-Иттихаду в 1/2 финала Кубка
Дубль Данилу Перейры вывел «Аль-Иттихад» в финал Кубка Саудовской Аравии
6. Вырванная победа. Определен первый полуфиналист Кубка Украины 2024/25
«Буковина» обыграла «Викторию» со счетом 2:1
7. Тренер подтвердил. Один из лучших игроков мира выбыл на длительный срок
Эрлинг Холанд, по словам Жузепа Гвардиолы, пропустит от 5 до 7 недель
8A. Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне
Людмила с Софией Кенин уверенно переиграла Надежду и Алдилу Сутджиади
8B. Стародубцева не сумела преодолеть 1-й раунд турнира WTA 125 в Испании
В 1/16 финала Юлия в трех сетах проиграла Сюзан Бандекки
9. Джозеф Паркер: от любви к McDonald's и игры на пианино до поединка с Усиком
О потенциальном сопернике, для которого агрессия возможна только в ринге
10. Агрессивный и безжалостный Эвертон. Какие планы на лето у клуба Миколенко
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