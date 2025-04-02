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  4. Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне
WTA
02 апреля 2025, 02:41 |
106
0

Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне

Людмила с Софией Кенин уверенно переиграла Надежду и Алдилу Сутджиади

02 апреля 2025, 02:41 |
106
0
Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне
X (Twitter)

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок встретились в очном матче на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, CША.

Сестры встретились в 1/8 финала соревнований. Людмила вместе с Софией Кенин (США) в двух сетах разгромила Надежду и Алдилу Сутджиади (Индонезия) за 1 час.

WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [4] – Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:1, 6:2

Это была первая встреча тандемов.

В прошлом году Людмила и Надежда выступали на этих кортах в одной паре и добрались до финала.

В четвертьфинале Л. Киченок и Кенин встретятся с тандемом Хэйли Баптист (США) / Кэти Макнелли (США). Отметим, что Макнелли на старте основной сетки одиночного разряда прошла украинку Ангелину Калинину.

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Ангелина Калинина – Кэти Макнелли. Прогноз на матч WTA 500 в Чарльстоне
Людмила Киченок София Кенин Надежда Киченок Алдила Сутджиади WTA Чарльстон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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