Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне
Людмила с Софией Кенин уверенно переиграла Надежду и Алдилу Сутджиади
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок встретились в очном матче на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, CША.
Сестры встретились в 1/8 финала соревнований. Людмила вместе с Софией Кенин (США) в двух сетах разгромила Надежду и Алдилу Сутджиади (Индонезия) за 1 час.
WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [4] – Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:1, 6:2
Это была первая встреча тандемов.
В прошлом году Людмила и Надежда выступали на этих кортах в одной паре и добрались до финала.
В четвертьфинале Л. Киченок и Кенин встретятся с тандемом Хэйли Баптист (США) / Кэти Макнелли (США). Отметим, что Макнелли на старте основной сетки одиночного разряда прошла украинку Ангелину Калинину.
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