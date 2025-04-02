Разгром в дерби. Сестры Киченок провели очное противостояние в Чарльстоне

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок встретились в очном матче на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, CША.

Сестры встретились в 1/8 финала соревнований. Людмила вместе с Софией Кенин (США) в двух сетах разгромила Надежду и Алдилу Сутджиади (Индонезия) за 1 час.

WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [4] – Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:1, 6:2

Это была первая встреча тандемов.

В прошлом году Людмила и Надежда выступали на этих кортах в одной паре и добрались до финала.

В четвертьфинале Л. Киченок и Кенин встретятся с тандемом Хэйли Баптист (США) / Кэти Макнелли (США). Отметим, что Макнелли на старте основной сетки одиночного разряда прошла украинку Ангелину Калинину.