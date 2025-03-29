Ракицкий перешел в Черноморец, сухой матч Трубина, финалисты в Майами

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец

Опытный игрок пополнил состав одесской команды

2A. Сухая стена. Трубин помог Бенфике разгромно выиграть и догнать Спортинг

Орлы отгрузили три мяча команде Жил Висенте в чемпионате Португалии

2B. Байер одержал победу в матче Бундеслиги и сократил отставание от Баварии

Подопечные Хаби Алонсо в 27-м туре переиграли Бохум со счетом 3:1

3A. Унылые нули. Ингулец расписал ничью с Вересом

Безголевая ничья между аутсайдером и середняком

3B. На ошибке вратаря. Полесье одержало победу над ЛНЗ в Черкассах

Команда Григорчука снова не порадовала родных болельщиков

4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии распрощалась с главным тренером

Доривал Жуниор проработал в селесао чуть больше одного года

5. Известный клуб ведет переговоры по Лунину. Андрей выдвинул требование

Подписать украинского вратаря хочет турецкий клуб Галатасарай

6. Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута

Украинский защитник вряд ли сменит клубную прописку

7A. Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами

Новак разобрался с Григором и пробился в 60-й финал на турнирах АТР 1000

7B. 19-летний Якуб Меншик впервые пробился в финал Мастерса

Якуб заставил Тейлора зачехлить ракетку в Майами

8A. Буковель-2025. Антон Дудченко стал чемпионом Украины в масс-старте

Виталий Мандзын финишировал на втором месте

8B. Буковель-2025. Анастасия Меркушина выиграла масс-старт на ЧУ

Призерами также стали Оксана Коваленко и Лилия Стеблина

9. Сепеда дал Фармеру быстрый реванш. Уважение есть, поувереннее бы победу

В первом бое Уильям намучился с американцем

10. Почему Салах в нынешнем сезоне не выиграет Золотой мяч

Об утерянном шансе звезды «Ливерпуля»