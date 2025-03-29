Ракицкий перешел в Черноморец, сухой матч Трубина, финалисты в Майами
Главные новости за 28 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 марта.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Опытный игрок пополнил состав одесской команды
2A. Сухая стена. Трубин помог Бенфике разгромно выиграть и догнать Спортинг
Орлы отгрузили три мяча команде Жил Висенте в чемпионате Португалии
2B. Байер одержал победу в матче Бундеслиги и сократил отставание от Баварии
Подопечные Хаби Алонсо в 27-м туре переиграли Бохум со счетом 3:1
3A. Унылые нули. Ингулец расписал ничью с Вересом
Безголевая ничья между аутсайдером и середняком
3B. На ошибке вратаря. Полесье одержало победу над ЛНЗ в Черкассах
Команда Григорчука снова не порадовала родных болельщиков
4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии распрощалась с главным тренером
Доривал Жуниор проработал в селесао чуть больше одного года
5. Известный клуб ведет переговоры по Лунину. Андрей выдвинул требование
Подписать украинского вратаря хочет турецкий клуб Галатасарай
6. Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Украинский защитник вряд ли сменит клубную прописку
7A. Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Новак разобрался с Григором и пробился в 60-й финал на турнирах АТР 1000
7B. 19-летний Якуб Меншик впервые пробился в финал Мастерса
Якуб заставил Тейлора зачехлить ракетку в Майами
8A. Буковель-2025. Антон Дудченко стал чемпионом Украины в масс-старте
Виталий Мандзын финишировал на втором месте
8B. Буковель-2025. Анастасия Меркушина выиграла масс-старт на ЧУ
Призерами также стали Оксана Коваленко и Лилия Стеблина
9. Сепеда дал Фармеру быстрый реванш. Уважение есть, поувереннее бы победу
В первом бое Уильям намучился с американцем
10. Почему Салах в нынешнем сезоне не выиграет Золотой мяч
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