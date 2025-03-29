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29 марта 2025, 12:23 | Обновлено 29 марта 2025, 12:54
216
0

Ракицкий перешел в Черноморец, сухой матч Трубина, финалисты в Майами

Главные новости за 28 марта на Sport.ua

29 марта 2025, 12:23 | Обновлено 29 марта 2025, 12:54
216
0
Ракицкий перешел в Черноморец, сухой матч Трубина, финалисты в Майами
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28 марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Опытный игрок пополнил состав одесской команды

2A. Сухая стена. Трубин помог Бенфике разгромно выиграть и догнать Спортинг
Орлы отгрузили три мяча команде Жил Висенте в чемпионате Португалии

2B. Байер одержал победу в матче Бундеслиги и сократил отставание от Баварии
Подопечные Хаби Алонсо в 27-м туре переиграли Бохум со счетом 3:1

3A. Унылые нули. Ингулец расписал ничью с Вересом
Безголевая ничья между аутсайдером и середняком

3B. На ошибке вратаря. Полесье одержало победу над ЛНЗ в Черкассах
Команда Григорчука снова не порадовала родных болельщиков

4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии распрощалась с главным тренером
Доривал Жуниор проработал в селесао чуть больше одного года

5. Известный клуб ведет переговоры по Лунину. Андрей выдвинул требование
Подписать украинского вратаря хочет турецкий клуб Галатасарай

6. Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Украинский защитник вряд ли сменит клубную прописку

7A. Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Новак разобрался с Григором и пробился в 60-й финал на турнирах АТР 1000

7B. 19-летний Якуб Меншик впервые пробился в финал Мастерса
Якуб заставил Тейлора зачехлить ракетку в Майами

8A. Буковель-2025. Антон Дудченко стал чемпионом Украины в масс-старте
Виталий Мандзын финишировал на втором месте

8B. Буковель-2025. Анастасия Меркушина выиграла масс-старт на ЧУ
Призерами также стали Оксана Коваленко и Лилия Стеблина

9. Сепеда дал Фармеру быстрый реванш. Уважение есть, поувереннее бы победу
В первом бое Уильям намучился с американцем

10. Почему Салах в нынешнем сезоне не выиграет Золотой мяч
Об утерянном шансе звезды «Ливерпуля»

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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