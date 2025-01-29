Синчук в Монреале, Пушич настроен на победу, Шахтер покупает бразильца

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 28 января.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Синчук подписал контракт с клубом MLS. А как же Болонья?

Экс-игрок «Металлиста» будет выступать за «Монреаль»

2. Шахтер сделал Вест Хэму официальное предложение по трансферу бразильца

18-летний хавбек Луис Гильерме может вскоре стать игроком донецкого клуба

3A. ПУШИЧ: «Шахтер против Боруссии будет играть на максимуме возможностей»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем ЛЧ в Германии

3B. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча ЛЧ против Боруссии Д

Команда Марино Пушича сыграет последний матч основного раунда Лиги чемпионов

4. ФОТО. Динамо отправилось в Гамбург на последний матч в евросезоне

30 января киевская команда сыграет поединок 8-го тура Лиги Европы против РФШ

5A. Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего

Александр решил сменить клубную прописку

5B. Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн

«Матрасники» надеются оформить трансфер за меньшую сумму

6. ОФИЦИАЛЬНО. Неймар и Аль-Хиляль разорвали контракт. Звезда едет на родину

Саудовский клуб сообщил о расторжении соглашение с бразильским игроком

7A. Ястремская с непростой победы стартовала на турнире WTA 500 в Линце

Даяна в двух сетах одолела итальянку Лючию Бронцетти в 1/16 финала

7B. Калинина уступила 39-й ракетке и завершила выступления на турнире в Линце

Ангелина в 1-м раунде соревнований WTA 500 не сумела переиграть Клару Таусон

7C. Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре

Юлия уступила Татьяне Марии в 1-м раунде соревнований WTA 250 в трех сетах

8. Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу

Хорватия и Франция с большим трудом вышли в 1/2 финала чемпионата мира

9. Юлиан Бойко выиграл 4 матча группы и вышел в плей-офф WSF Championship

Победитель турнира получит путевку в Мировой снукерный тур

10A. Символ надежности. Буффону – 47: более двух десятилетий в футболе

Итальянский голкипер празднует свой день рождения

10B. Тяжелый полет шмелей: 5 причин провального сезона Боруссии

Выделяем ключевые проблемы дортмундского клуба

10C. Культовые легионеры УПЛ 2013/14, которые все еще играют на высшем уровне

В строю еще игроки, заставшие пик развития украинского клубного футбола