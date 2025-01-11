Динамо проиграло спарринг, Мороз покинул сборную U-17, Пидручный – в цветах

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 января.

1. Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах

Разница в фазах подготовки команд была слишком очевидной

2. Четыре мяча за 20 минут. Байер обыграл Боруссию Д с голевой феерией

Дубль для гостей оформил чешский форвард Патрик Шик

3. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ прекратила работу с тренером юношеской сборной Украины

Юрий Мороз покинул пост после окончания срока действия контракта

4A. Чемпион Бразилии договорился с хавбеком Шахтера. Готовят трансфер?

«Ботафого» согласовал условия потенциального сотрудничества с Марлоном Гомесом

4B. Предложение уже сделано. Шахтер нацелился на игрока сборной Уругвая

Клуб-чемпион Украины хочет подписать Хуана Родригеса из «Пеньяроля»

5. Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины

«Ньюкасл» попытается приобрести Илью Забарного уже зимой

6A. Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом

Защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Харькове

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук работает. ЛНЗ объявил об уходе легионера

Матей Ангелов покинул расположение «фиолетовых»

7. Муж Свитолиной выиграл трофей перед Aus Open и заработал 100 тысяч долларов

Гаэль победил Зизу Бергса в финале турнира АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия

8. В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира

Украинец проиграл третьему месту шесть секунд

9. Нерес нашел чит-код к итальянской Серии А. А ведь мог быть звездой УПЛ

Бразильский вингер, успешный в Нидерландах, Португалии, начинает покорять Италию

10. В 2025 году состоится новый топ-турнир ФИФА. Что с ним не так уже сейчас?

Клубный чемпионат мира на 32 команды – новая затея главного футбольного органа