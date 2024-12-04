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Другие новости
04 декабря 2024, 06:15 |
643
0

Соперники молодежки на ЧЕ, фиаско футболисток и гандболисток, Мандзын – топ

Главные новости за 3 декабря на Sport.ua

04 декабря 2024, 06:15 |
643
0
Соперники молодежки на ЧЕ, фиаско футболисток и гандболисток, Мандзын – топ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 декабря.

1А. Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии

1B. Обнародован календарь матчей сборной Украины U-21 на молодежный Евро-2025
Украинская команда на турнире сыграет с Финляндией, Нидерландами и Данией

2. На Евро-2025 не попали. Украина снова уступила Бельгии
Украинки не сумели одолеть соперниц, в сумме за два матча проиграв 1:4

3. На разных полюсах. Женская сборная Украины по гандболу уступила Нидерландам
Сине-желтая команда с тремя поражениями завершила выступление на Евро-2024

4. Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Норвежцы заняли все места на пьедестале

5А. Удаление Нойера на Альянц Арене. Байер выбил Баварию из Кубка Германии
Поединок 1/8 финала завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Нейтан Телла

5B. Матч с семью голами. Милан деклассировал Сассуоло в Кубке Италии
Итальянский гранд победил со счетом 6:1

6. Прервали неудачную серию. Барселона одержала разгромную победу в Ла Лиге
«Сине-гранатовые» разгромили «Мальорку»

7А. Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет
Мичел рассказал о проблемах Цыганкова

7B. Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Владислав Крапивцов станет игроком каталонского клуба

7С. Защитником сборной Украины интересовался английский клуб. Не хватило денег
Сыч пока остается в составе Руха

8. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Аренда Кевина Келси в США завершилась

9. Passion UA покинули мейджор. Wildcard вышли в основную стадию
Невероятная борьба на третьей карте отправила украинцев домой

10A. Травма Цыганкова, провал Забарного и Довбик без голов
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. Осечки Динамо и Шахтера, охота на арбитра Омельченко, падение Полесья
Самые интересные события 15-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10C. Гашек в Украине: встреча с министром и экс-президентом ФХУ
Доминатор посещает наше государство в третий раз с начала полномасштабного вторжения

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Потери очков Шахтера и Динамо, невероятный Трубин, инфаркт Бове
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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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