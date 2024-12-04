Соперники молодежки на ЧЕ, фиаско футболисток и гандболисток, Мандзын – топ
Главные новости за 3 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 декабря.
1А. Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Церемония жеребьевки состоялась в Братиславе, столице Словакии
1B. Обнародован календарь матчей сборной Украины U-21 на молодежный Евро-2025
Украинская команда на турнире сыграет с Финляндией, Нидерландами и Данией
2. На Евро-2025 не попали. Украина снова уступила Бельгии
Украинки не сумели одолеть соперниц, в сумме за два матча проиграв 1:4
3. На разных полюсах. Женская сборная Украины по гандболу уступила Нидерландам
Сине-желтая команда с тремя поражениями завершила выступление на Евро-2024
4. Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Норвежцы заняли все места на пьедестале
5А. Удаление Нойера на Альянц Арене. Байер выбил Баварию из Кубка Германии
Поединок 1/8 финала завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Нейтан Телла
5B. Матч с семью голами. Милан деклассировал Сассуоло в Кубке Италии
Итальянский гранд победил со счетом 6:1
6. Прервали неудачную серию. Барселона одержала разгромную победу в Ла Лиге
«Сине-гранатовые» разгромили «Мальорку»
7А. Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет
Мичел рассказал о проблемах Цыганкова
7B. Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Владислав Крапивцов станет игроком каталонского клуба
7С. Защитником сборной Украины интересовался английский клуб. Не хватило денег
Сыч пока остается в составе Руха
8. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный легионер возвращается в Шахтер из MLS
Аренда Кевина Келси в США завершилась
9. Passion UA покинули мейджор. Wildcard вышли в основную стадию
Невероятная борьба на третьей карте отправила украинцев домой
10A. Травма Цыганкова, провал Забарного и Довбик без голов
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
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