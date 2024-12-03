Защитником сборной Украины интересовался английский клуб. Не хватило денег

По информации ТаТоТаке, клуб Чемпионшипа «Престон» обращался в «Рух» по поводу правого защитника Алексея Сыча, который недавно получил первый вызов в сборную Украины.

Сообщается, что львовский клуб оценил одного из своих лидеров в два миллиона евро, что является слишком большой суммой для одного из аутсайдеров второго английского дивизиона.

23-летний Сыч, чей контракт завершается в 2028 году, в нынешнем сезоне провел 14 матчей и сделал 4 результативные передачи.