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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 13:11 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:30
409
0

Защитником сборной Украины интересовался английский клуб. Не хватило денег

Сыч пока остается в составе Руха

03 декабря 2024, 13:11 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:30
409
0
Защитником сборной Украины интересовался английский клуб. Не хватило денег
ФК Рух. Алексей Сыч

По информации ТаТоТаке, клуб Чемпионшипа «Престон» обращался в «Рух» по поводу правого защитника Алексея Сыча, который недавно получил первый вызов в сборную Украины.

Сообщается, что львовский клуб оценил одного из своих лидеров в два миллиона евро, что является слишком большой суммой для одного из аутсайдеров второго английского дивизиона.

23-летний Сыч, чей контракт завершается в 2028 году, в нынешнем сезоне провел 14 матчей и сделал 4 результативные передачи.

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Рух Львов Алексей Сыч Престон Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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