Гол Довбика за Рому, Динамо отгрузило 5 мячей, Михавко снова забил в свои
Главные новости за 3 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 ноября.
1. Только семь голов. Динамо и Ингулец устроили феерию в Киеве
Команды могли забить гораздо больше, но киевлянам для первого места и того хватило
2A. ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко из Динамо забил в свои ворота
Ингулец сократил отставание после неудачной игры Тараса
2B. ШОВКОВСКИЙ: «Оставьте Михавко в покое. Не трогайте парня»
Наставник «Динамо» прокомментировал победу в матче против «Ингульца»
3A. Гол Довбика не помог. Рома снова опозорилась, Верона вырвала победу на 88-й
Матч 11-го тура Серии А завершился со счетом 3:2 в пользу желто-синих
3B. ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2
4. Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут
Украинский вингер вышел на замену и поспособствовал голу синих
5. ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в ворота Манчестер Юнайтед
Тимур Тутеров отличился за Сандерленд U-21, а за МЮ U-21 играл Закери Бауманн
6A. Все решила единственная ошибка. Колос одолел Ворсклу в Полтаве
Возвращение Максимова пока никоим образом ситуацию не улучшило
6B. Волков отцепили от чемпионской упряжки. Александрия переиграла Полесье
Команда Ашура развалилась в самом начале серии тяжелых матчей
7. Все-таки сумел! Украинский теннисист впервые в карьере выиграл трофей
Александр Брайнин стал чемпионом хардового турнира ITF M15 в Кайсери
8. Фантастический прорыв. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Бразилии
Пилот из Нидерландов стартовал на 17-й позиции
9. Рубен Аморим в МЮ: кто будет тренировать манкунианцев вместо тен Хага?
Рассказываем о новом наставнике «Манчестер Юнайтед»
10. Кобин разочаровывает в Ингульце: плохие результаты и много жалоб на судей
О работе главного тренера последней команды УПЛ
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