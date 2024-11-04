Гол Довбика за Рому, Динамо отгрузило 5 мячей, Михавко снова забил в свои

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 ноября.

1. Только семь голов. Динамо и Ингулец устроили феерию в Киеве

Команды могли забить гораздо больше, но киевлянам для первого места и того хватило

2A. ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко из Динамо забил в свои ворота

Ингулец сократил отставание после неудачной игры Тараса

2B. ШОВКОВСКИЙ: «Оставьте Михавко в покое. Не трогайте парня»

Наставник «Динамо» прокомментировал победу в матче против «Ингульца»

3A. Гол Довбика не помог. Рома снова опозорилась, Верона вырвала победу на 88-й

Матч 11-го тура Серии А завершился со счетом 3:2 в пользу желто-синих

3B. ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны

Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2

4. Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут

Украинский вингер вышел на замену и поспособствовал голу синих

5. ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в ворота Манчестер Юнайтед

Тимур Тутеров отличился за Сандерленд U-21, а за МЮ U-21 играл Закери Бауманн

6A. Все решила единственная ошибка. Колос одолел Ворсклу в Полтаве

Возвращение Максимова пока никоим образом ситуацию не улучшило

6B. Волков отцепили от чемпионской упряжки. Александрия переиграла Полесье

Команда Ашура развалилась в самом начале серии тяжелых матчей

7. Все-таки сумел! Украинский теннисист впервые в карьере выиграл трофей

Александр Брайнин стал чемпионом хардового турнира ITF M15 в Кайсери

8. Фантастический прорыв. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Бразилии

Пилот из Нидерландов стартовал на 17-й позиции

9. Рубен Аморим в МЮ: кто будет тренировать манкунианцев вместо тен Хага?

Рассказываем о новом наставнике «Манчестер Юнайтед»

10. Кобин разочаровывает в Ингульце: плохие результаты и много жалоб на судей

О работе главного тренера последней команды УПЛ