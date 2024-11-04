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  4. Гол Довбика за Рому, Динамо отгрузило 5 мячей, Михавко снова забил в свои
Другие новости
04 ноября 2024, 07:34 | Обновлено 04 ноября 2024, 07:38
802
0

Гол Довбика за Рому, Динамо отгрузило 5 мячей, Михавко снова забил в свои

Главные новости за 3 ноября на Sport.ua

04 ноября 2024, 07:34 | Обновлено 04 ноября 2024, 07:38
802
0
Гол Довбика за Рому, Динамо отгрузило 5 мячей, Михавко снова забил в свои
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 ноября.

1. Только семь голов. Динамо и Ингулец устроили феерию в Киеве
Команды могли забить гораздо больше, но киевлянам для первого места и того хватило

2A. ВИДЕО. Сколько у него автоголов? Михавко из Динамо забил в свои ворота
Ингулец сократил отставание после неудачной игры Тараса

2B. ШОВКОВСКИЙ: «Оставьте Михавко в покое. Не трогайте парня»
Наставник «Динамо» прокомментировал победу в матче против «Ингульца»

3A. Гол Довбика не помог. Рома снова опозорилась, Верона вырвала победу на 88-й
Матч 11-го тура Серии А завершился со счетом 3:2 в пользу желто-синих

3B. ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2

4. Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут
Украинский вингер вышел на замену и поспособствовал голу синих

5. ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в ворота Манчестер Юнайтед
Тимур Тутеров отличился за Сандерленд U-21, а за МЮ U-21 играл Закери Бауманн

6A. Все решила единственная ошибка. Колос одолел Ворсклу в Полтаве
Возвращение Максимова пока никоим образом ситуацию не улучшило

6B. Волков отцепили от чемпионской упряжки. Александрия переиграла Полесье
Команда Ашура развалилась в самом начале серии тяжелых матчей

7. Все-таки сумел! Украинский теннисист впервые в карьере выиграл трофей
Александр Брайнин стал чемпионом хардового турнира ITF M15 в Кайсери

8. Фантастический прорыв. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Бразилии
Пилот из Нидерландов стартовал на 17-й позиции

9. Рубен Аморим в МЮ: кто будет тренировать манкунианцев вместо тен Хага?
Рассказываем о новом наставнике «Манчестер Юнайтед»

10. Кобин разочаровывает в Ингульце: плохие результаты и много жалоб на судей
О работе главного тренера последней команды УПЛ

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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