Все-таки сумел! Украинский теннисист впервые в карьере выиграл трофей

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 953) выиграл трофей на хардовом турнире ITF M15 в Кайсери, Турция.

В финале украинец в трех сетах переиграл «нейтрала» Семена Панькина (АТР 1408) за 2 часа и 31 минуту.

ITF M15 Кайсери. Хард. Финал

Александр Брайнин (Украина) [8] – Семен Панькин – 3:6, 6:0, 7:6 (7:2)

Для 25-летнего украинца это первый трофей в карьере в одиночном разряде. Ранее он выигрывал турниры ITF только в парном разряде.

Кроме того, Брайнин играл в Кайсери с 15 октября и провел на этих кортах три турнира. Последний стал триумфальным, а на двух предыдущих доходил до полуфиналов.

Путь Брайнина к трофею на 15-тысячнике в Кайсери:

1/16 финала: Иван Гретский – Александр Брайнин (Украина) – 3:6, 2:6

Иван Гретский – Александр Брайнин (Украина) – 3:6, 2:6 1/8 финала: Бора Сенжул (Турция) – Александр Брайнин (Украина) – 2:6, 6:7 (3:7)

Бора Сенжул (Турция) – Александр Брайнин (Украина) – 2:6, 6:7 (3:7) 1/4 финала: Том Генч (Германия, ATP 467) – Александр Брайнин (Украина) – 7:6 (7:2), 1:6, 1:6

Том Генч (Германия, ATP 467) – Александр Брайнин (Украина) – 7:6 (7:2), 1:6, 1:6 1/2 финала: Кай Венельт (Германия, ATP 853) – Александр Брайнин (Украина) – 4:6, 2:6

Кай Венельт (Германия, ATP 853) – Александр Брайнин (Украина) – 4:6, 2:6 Финал: Семен Панькин (АТР 1408) – Александр Брайнин (Украина) – 6:3, 0:6, 6:7 (2:7)

Также на этом турнире Брайнин сыграл в финале и в парном разряде, где выступал вместе с еще одним представителем Украины Никитой Репкиным. Украинский тандем добрался до финала, где в двух сетах уступил турецкому дуэту Гобкер Саритас / Мерт Тюркер со счетом 2:6, 6:7 (9:11).