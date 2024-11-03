Все-таки сумел! Украинский теннисист впервые в карьере выиграл трофей
Александр Брайнин стал чемпионом хардового турнира ITF M15 в Кайсери, Турция
Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 953) выиграл трофей на хардовом турнире ITF M15 в Кайсери, Турция.
В финале украинец в трех сетах переиграл «нейтрала» Семена Панькина (АТР 1408) за 2 часа и 31 минуту.
ITF M15 Кайсери. Хард. Финал
Александр Брайнин (Украина) [8] – Семен Панькин – 3:6, 6:0, 7:6 (7:2)
Для 25-летнего украинца это первый трофей в карьере в одиночном разряде. Ранее он выигрывал турниры ITF только в парном разряде.
Кроме того, Брайнин играл в Кайсери с 15 октября и провел на этих кортах три турнира. Последний стал триумфальным, а на двух предыдущих доходил до полуфиналов.
Путь Брайнина к трофею на 15-тысячнике в Кайсери:
- 1/16 финала: Иван Гретский – Александр Брайнин (Украина) – 3:6, 2:6
- 1/8 финала: Бора Сенжул (Турция) – Александр Брайнин (Украина) – 2:6, 6:7 (3:7)
- 1/4 финала: Том Генч (Германия, ATP 467) – Александр Брайнин (Украина) – 7:6 (7:2), 1:6, 1:6
- 1/2 финала: Кай Венельт (Германия, ATP 853) – Александр Брайнин (Украина) – 4:6, 2:6
- Финал: Семен Панькин (АТР 1408) – Александр Брайнин (Украина) – 6:3, 0:6, 6:7 (2:7)
Также на этом турнире Брайнин сыграл в финале и в парном разряде, где выступал вместе с еще одним представителем Украины Никитой Репкиным. Украинский тандем добрался до финала, где в двух сетах уступил турецкому дуэту Гобкер Саритас / Мерт Тюркер со счетом 2:6, 6:7 (9:11).
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