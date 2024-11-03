Рубен Аморим в МЮ: кто будет тренировать манкунианцев вместо тен Хага?

Слухи подтвердились: Рубен Аморим стал новым наставником «Манчестер Юнайтед». Специалист перешел в «МЮ» из «Спортинга», с которым, между прочим, лидировал в чемпионате Португалии. Стороны подписали контракт до июня 2027 года с опцией продления. Манкунианцы заплатят 11 млн евро за 39-летнего португальца. Интересно, что португалец возглавит клуб лишь с 11 ноября. До этого времени командой будет руководить легендарный Руд ван Нистелрой.

За последние несколько лет Аморима связывали с целым рядом клубов из топ-лиг. Только в 2024-м году он, как сообщалось, был кандидатом на тренерский пост в «Барселоне», «Ливерпуле» и «Челси», а также вел переговоры с «Вест Хэмом» хотя позже заявил, что это было ошибкой. Рубена также активно рекламировали как преемника Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» после того, как «горожане» объявили о сделке по подписанию спортивного директора «Спортинга» Уго Вианы. Но португалец, в итоге, оказался в красной части Манчестера.

Аморим начал работать на высоком уровне относительно недавно. В 2019-м году ему представилась возможность возглавить «Брагу» после работы с молодежной командой. После того, как Рубен выиграл свой первый матч со счетом 7:1 против «Беленсенеша», «Брага» быстро стала командой, способной победить практически любого соперника, по крайней мере, в Португалии. С середины января до середины февраля «канониры» дважды встречались с «Порту» и «Спортингом», а также один раз с «Бенфикой». Календарь был максимально сложным, но «Брага» выиграла все 5 матчей, включая финал Кубка лиги против «Порту».

Аморим выиграл свой первый трофей всего через месяц и два дня после начала карьеры главного тренера. В марте 2020 года свой ход сделал «Спортинг». Заплатив 10 млн евро — третью по величине сумму отступных за тренера на тот момент – «львы» наняли специалиста с менее чем четырехмесячным опытом работы на высоком уровне. Руководство «Спортинга» стало объектом для насмешек, но это оказалось гениальным решением. «Львы» пошли на огромную авантюру, заплатив внушительную сумму за неопытного тренера, но они так долго не добивались успеха, что было понятно, почему они почувствовали необходимость сделать что-то радикальное.

На момент прихода Аморима «Спортинг» не выигрывал чемпионат почти 18 лет. С 2009 года «львы» финишировали на втором месте лишь дважды, и в 4 раза за это столетие завершали кампанию за пределами тройки лидеров. Но в конце его первого полноценного сезона (2020/21) у руля, «Спортинг» положил конец своей серии без трофеев. «Львы» стали чемпионами Португалии, проиграв только один матч во всей кампании – «Бенфике». Они не смогли повторить этот подвиг в следующем сезоне, заняв второе место после «Порту», а затем полностью выбыли из тройки лидеров в кампании 2022/23, после чего вокруг Аморима и его будущего начали возникать вопросы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В сезоне 2023/24 Аморим снова привел «Спортинг» к титулу, на этот раз с 10-очковым отрывом от «Бенфики», а нынешнюю кампанию «львы» начали с девяти побед в таком же количестве матчей в лиге. С начала сезона 2015/16 до прихода Рубена 347 очков «Спортинга» в Примейре были намного ниже показателя в 396 баллов и 381 пункт, набранных «Бенфикой» и «Порту» соответственно. После назначения Аморима «Спортинг» набрал 372 очка в лиге – на 7 больше, чем «Порту», и на 27 баллов больше, чем «Бенфика». Рубен оставил «львов» в намного лучшем положении, чем они были до его прихода.

Теперь один из главных вопросов заключается в том, как Аморим проявит себя в «МЮ», и как будет играть команда под его руководством. Собирается ли он все разрушить и начать с нуля с системой, которая совершенно новая для этой группы игроков? Или он позволит футболистам подкорректировать то, что не работало раньше? Пока невозможно ответить на этот вопрос, но можно посмотреть на то, как играл «Спортинг» под руководством специалиста. Одним из самых примечательных аспектов работы Рубена является тот факт, что он почти всегда использует тройку защитников. Это важно, потому что «Юнайтед» очень редко выстраивался таким образом, особенно при тен Хаге.

Аморим в основном использует схему 3-4-3, которая иногда трансформируется в 3-4-2-1. В этом случае фулбеки поднимаются в полузащиту, а центральные хавбеки меняют позиции при обороне и атаке. В другой интеграции специалист использует ромб, где один из защитников становится опорником, а нападающий используется в качестве наконечника того самого ромба. Два центральных полузащитника в этом случае действуют немного шире, а вингеры поддерживают форварда. Вообще, Рубен считается прагматиком. Его «Спортинг» регулярно выстраивался в низкий блок во время матчей с противниками аналогичного или более высокого уровня. Но в этом нет ничего плохого, если достигается результат.

Аморим ценит владение мячом. С начала прошлого сезона «Спортинг» провел 173 позиционные атаки, которые складывались не менее чем с 10-ти передач и заканчивались либо ударом, либо касаниями мяча в штрафной площади соперника. Это на 30 атак больше, чем у любой другой команды Примейры. Независимо от того, как атакуют его команды, основное внимание уделяется построению игры через центр. Защитники играют в этом важную роль. Среди защитников, которые сыграли не менее 1000 минут в высшем дивизионе Португалии с начала сезона 2023/24, пара игроков «Спортинга» Матеус Рейс (12,6) и Гонсалу Инасиу (13,9) занимает первое место по продвигающим передачам за 90 минут.

Getty Images/Global Images Ukraine. В 2012-м году Рубен Аморим приезжал на Олд Траффорд в качестве игрока Браги

Скептики могут указать на тот факт, что у тен Хага тоже был хороший послужной список перед назначением в «МЮ». Голландец был уважаемым тренером с узнаваемым стилем игры, но ему не удалось создать что-то серьезное на «Олд Траффорд», хотя он изо всех сил пытался сделать команду последовательной и сплоченной. Работа в «Юнайтед», да и в целом в Премьер-лиге будет совершенно другой задачей по сравнению с работой в «Спортинге», но у Аморима есть опыт развития молодежи, улучшения игроков и завоевания трофеев. Он харизматичен, имеет свой собственный стиль и является сильной личностью.

На первый взгляд, есть много причин для оптимизма, но то же самое говорили и перед назначением тен Хага. Дело в том, что неудачи «МЮ» имеют более глубокие корни, чем неправильная тактика или неправильный выбор состава. Манкунианцам потребуются годы, чтобы достичь того уровня, на котором клуб будет функционировать как единый механизм. В этом смысле Аморим пойдет по минному полю. Кто-то когда-то в конечном итоге сделает то, что не удавалось ни одному тренеру со времен Алекса Фергюсона, и вернет «МЮ» на вершину английского футбола. Но для этого нужно очень много работать. Аморим – молодой, энергичный и перспективный специалист, так что он попытается.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst