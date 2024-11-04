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Англия
04 ноября 2024, 06:50 | Обновлено 04 ноября 2024, 07:36
4860
0

ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в ворота Манчестер Юнайтед

Тимур Тутеров отличился за Сандерленд U-21, а за МЮ U-21 играл Закери Бауманн

04 ноября 2024, 06:50 | Обновлено 04 ноября 2024, 07:36
4860
0
ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в ворота Манчестер Юнайтед
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

Украинский форвард Тимур Тутеров забил гол в матче АПЛ-2 за Сандерленд U-21.

В матче АПЛ-2 Сандерленд U-21 одержал убедительную победу над Манчестер Юнайтед U-21 со счетом 5:2.

Одним из лучших моментов игры стал 5-й гол Сандерленда, который забил украинский футболист Тимур Тутеров.

19-летний Тутеров сместился в центр и мощно пробил в правый угол ворот, закрепив победу черных котов. Украинец в пяти матчах текущего сезона имеет два гола и один ассист.

Интересно, что за Манчестер Юнайтед U-21 полный матч отыграл 17-летний Закери Бауманн, английский футболист украинского происхождения.

Сандерленд U-21 занимает 9-е место в турнирной таблице (13 очков), а Манчестер Юнайтед U-21 находится на 14-й позиции (12 пунктов).

Английская Премьер-лига U-21. 8-й тур, 2 ноября

Сандерленд U-21 – Манчестер Юнайтед U-21 – 5:2

Голы: Аушиш, 3, Огуннее, 23 (автогол), Самуэль-Огунсуи, 43, 45+2, Тутеров, 48 – Флетчер, 8, Бианчери, 45

ВИДЕО. Украинец Тутеров отличился голом за Сандерленд U-21 в ворота МЮ

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Сандерленд чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Тимур Тутеров Манчестер Юнайтед Закери Бауманн выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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