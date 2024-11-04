ВИДЕО. Украинец забил красивый гол в ворота Манчестер Юнайтед
Тимур Тутеров отличился за Сандерленд U-21, а за МЮ U-21 играл Закери Бауманн
Украинский форвард Тимур Тутеров забил гол в матче АПЛ-2 за Сандерленд U-21.
В матче АПЛ-2 Сандерленд U-21 одержал убедительную победу над Манчестер Юнайтед U-21 со счетом 5:2.
Одним из лучших моментов игры стал 5-й гол Сандерленда, который забил украинский футболист Тимур Тутеров.
19-летний Тутеров сместился в центр и мощно пробил в правый угол ворот, закрепив победу черных котов. Украинец в пяти матчах текущего сезона имеет два гола и один ассист.
Интересно, что за Манчестер Юнайтед U-21 полный матч отыграл 17-летний Закери Бауманн, английский футболист украинского происхождения.
Сандерленд U-21 занимает 9-е место в турнирной таблице (13 очков), а Манчестер Юнайтед U-21 находится на 14-й позиции (12 пунктов).
Английская Премьер-лига U-21. 8-й тур, 2 ноября
Сандерленд U-21 – Манчестер Юнайтед U-21 – 5:2
Голы: Аушиш, 3, Огуннее, 23 (автогол), Самуэль-Огунсуи, 43, 45+2, Тутеров, 48 – Флетчер, 8, Бианчери, 45
ВИДЕО. Украинец Тутеров отличился голом за Сандерленд U-21 в ворота МЮ
Pick that out 😮💨 https://t.co/eVmkUJBWTA pic.twitter.com/0azTlRvSK6— SAFC Academy (@AcademyOfLight) November 2, 2024
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