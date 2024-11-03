Все решила единственная ошибка. Колос одолел Ворсклу в Полтаве

Глубину кризиса любой команды украинской Премьер-лиги довольно трудно предсказать, ведь это зависит даже от самых мелких обстоятельств. Например, полтавская «Ворскла» в осенней части кампании демонстрировала очень неуверенные результаты, и в итоге Сергея Долганского попросили вернуться на должность тренера вратарей, тогда как во главе коллектива снова начал работать Юрий Максимов.

И начал, наверное, все же удачно. Потому что до его возвращения «зелено-белые» проиграли три игры подряд, но прервали эту серию ничьей в гостях у ривненского «Вереса». Правда, радость финалистов предыдущего розыгрыша Кубка Украины была не слишком длительной, потому что из-за поражения посреди недели от киевского «Динамо» в овертайме (1:2) они это достижение повторить не смогут. Ковалевский «Колос» имел возможность наблюдать за этой игрой, поэтому пришел на обновленный газон полтавского стадиона на матч против прямого конкурента в турнирной таблице с достаточным объемом информации.

К сожалению, зрители в поисках яркого футбола в разгар выходного дня в воскресенье предпочли бы обойти эту игру десятой дорогой, потому что то, что происходило на поле в первом тайме, точно не нашло бы у них положительных отзывов. Было много борьбы и ... все на том. Команды раз или даже дважды (!) обменялись ударами по воротам, которые не несли фактически никакой угрозы, и пошли получать нагоняй от тренеров обратно в раздевалки.

Разговор этот ни на что не повлиял в итоге, поэтому после перерыва мы получили еще почти полчаса времени даже без намеков на создание голевых моментов. Однако как все побежали после 69 минуты, когда ошибка на правом фланге собственной штрафной от Хрипчука стоила полтавчанам пропущенного мяча, который с передачи Боливара записал на свой счет свежий Салабай!

Тогда уже, действительно, никто не скрывал желания атаковать и моменты фактически посыпались на наши головы. Но не от команды, которой надо было отыгрываться. Гости мастерски ловили соперников на контратаках, однако Исенко не менее мастерски действовал на последнем рубеже, поэтому коллектив Максимова до последнего оставался в игре. Для того, чтобы подарить нам потерянную возможность Иеде на последних минутах, когда уже пустые ворота были перед нападающим, но с прострела Ндукве он по ним попасть не сумел.

В следующие выходные полтавская «Ворскла» сыграет в гостях у одесского «Черноморца», а ковалевский «Колос» проведет домашний матч против криворожского «Кривбасса».

Наши оценки:

«Ворскла» (замены): Нестеренко – 6,5, Нудкве – 6,0, Изотов – б/о.

«Колос» (замены): Салабай – 7,0, Алефиренко – б/о, Гусол – б/о, Безбородько – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Ворскла» – «Колос» - 0:1

Гол: Салабай, 69

Предупреждения: Корниенко, 13, Крупский, 30 – Диего, 36, Поправка, 47, Красничи, 66

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Гучек, Хрипчук (Изотов, 89), Крупский – Корниенко (Нестеренко, 46), Челядин, Скляр, Кане – Ковталюк (Ндукве, 46), Иеде.

«Колос»: Пахолюк – Козик, Бондаренко, Красничи, Поправка – Демченко, Ореховский – Велетень (Алефиренко, 74), Диего (Салабай, 58), Третьяков (Гусол, 74) – Боливар (Безбородько, 88).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 7 (0) – 8 (6)

Угловые: 1 – 0

Оффсайды: 2 – 2.

ВОРСКЛА - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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