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Премьер-лига
Ворскла
03.11.2024 13:00 – FT 0 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 16:06 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:43
465
0

Ворскла – Колос – 0:1. Максимов без результата. Видео гола и обзор

Команды встречались в рамках 12-го тура УПЛ

03 ноября 2024, 16:06 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:43
465
0
Ворскла – Колос – 0:1. Максимов без результата. Видео гола и обзор
ФК Ворскла

3 ноября в Полтаве состоялся матч 12-го тура УПЛ между местной «Ворсклой» и ковалевским «Колосом».

Игра, как и прогнозировалось, шла до первого забитого мяча. Обе команды борются за выживание в Премьер-лиге, поэтому зрителей ожидало много борьбы и минимальное количество опасных моментов.

Подопечные Юрия Максимова находятся в очень сложном положении, поскольку в этом матче «Ворскла» ни разу не попала в створ ворот «Колоса».

«Колос» играл острее и неоднократно заставлял Павла Исенко вступать в игру. Голкипер спасал команду вплоть до 69-й минуты, когда полузащитник «Колоса» Антон Салабай открыл счет в матче.

В итоге этот гол стал единственным в матче.

УПЛ. 11-й тур. 3 ноября.

Ворскла – Колос - 0:1

Гол: Салабай, 69.

Видеообзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Салабай (Колос Ковалевка).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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