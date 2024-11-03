Ворскла – Колос – 0:1. Максимов без результата. Видео гола и обзор

3 ноября в Полтаве состоялся матч 12-го тура УПЛ между местной «Ворсклой» и ковалевским «Колосом».

Игра, как и прогнозировалось, шла до первого забитого мяча. Обе команды борются за выживание в Премьер-лиге, поэтому зрителей ожидало много борьбы и минимальное количество опасных моментов.

Подопечные Юрия Максимова находятся в очень сложном положении, поскольку в этом матче «Ворскла» ни разу не попала в створ ворот «Колоса».

«Колос» играл острее и неоднократно заставлял Павла Исенко вступать в игру. Голкипер спасал команду вплоть до 69-й минуты, когда полузащитник «Колоса» Антон Салабай открыл счет в матче.

В итоге этот гол стал единственным в матче.

УПЛ. 11-й тур. 3 ноября.

Ворскла – Колос - 0:1

Гол: Салабай, 69.

Видеообзор матча