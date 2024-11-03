В воскресенье, 3-го листопада, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Посреди недели кубковая история полтавчан в этом сезоне завершилась, поэтому Юрий Максимов может сосредоточиться над улучшением выступлений команды в чемпионате. А улучшать есть что, так как «Ворскла» за последние девять матчей ни разу не побеждала, поэтому попала в реальность, где «Колос» – ее прямой преследователь в турнирной таблице. При этом команда Александра Поздеева не проиграла в пяти из шести последних встреч, что для нее уже действительно хороший результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.