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Премьер-лига
Ворскла
03.11.2024 13:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 00:50 | Обновлено 03 ноября 2024, 01:42
14
0

Ворскла – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

03 ноября 2024, 00:50 | Обновлено 03 ноября 2024, 01:42
14
0
Ворскла – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 3-го листопада, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Посреди недели кубковая история полтавчан в этом сезоне завершилась, поэтому Юрий Максимов может сосредоточиться над улучшением выступлений команды в чемпионате. А улучшать есть что, так как «Ворскла» за последние девять матчей ни разу не побеждала, поэтому попала в реальность, где «Колос» – ее прямой преследователь в турнирной таблице. При этом команда Александра Поздеева не проиграла в пяти из шести последних встреч, что для нее уже действительно хороший результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
3 ноября 2024 -
13:00
Колос Ковалевка
Победа Ворсклы 2.54 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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