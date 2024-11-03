Александр ПОЗДЕЕВ: «О качестве сегодня говорить нельзя»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура УПЛ на выезде против полтавской «Ворсклы» (1:0).

«Игра была тяжелой. Если смотреть на таблицу, для нас это матч за много очков. О качестве сегодня говорить нельзя, ведь для нас главное было достичь результата.

Есть проблема с реализацией, и это не только в этой игре. Будем искать пути улучшения. Надо больше работать над ошибками. Нападающим нужно активнее работать над собой. Верю, что скоро нам удастся это воплотить в реальность», - сообщил Поздеев на пресс-конференции.

Напомним, что ковалевский «Колос» победил полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0.