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Ворскла
03.11.2024 13:00 – FT 0 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 19:09 |
239
0

Александр ПОЗДЕЕВ: «О качестве сегодня говорить нельзя»

3 ноября в матче 12-го тура УПЛ встречались «Ворскла» и «Колос»

03 ноября 2024, 19:09 |
239
0
Александр ПОЗДЕЕВ: «О качестве сегодня говорить нельзя»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура УПЛ на выезде против полтавской «Ворсклы» (1:0).

«Игра была тяжелой. Если смотреть на таблицу, для нас это матч за много очков. О качестве сегодня говорить нельзя, ведь для нас главное было достичь результата.

Есть проблема с реализацией, и это не только в этой игре. Будем искать пути улучшения. Надо больше работать над ошибками. Нападающим нужно активнее работать над собой. Верю, что скоро нам удастся это воплотить в реальность», - сообщил Поздеев на пресс-конференции.

Напомним, что ковалевский «Колос» победил полтавскую «Ворсклу» со счетом 1:0.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Ворскла Полтава Ворскла - Колос Александр Поздеев
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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