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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 19:17 |
67
0

Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Ворскляне» возвращаются в родные стены

02 ноября 2024, 19:17 |
67
0
Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Ворскла

В двенадцатом туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2024-2025 годов в воскресенье, 3 ноября, в Полтаве встретятся «Ворскла» и «Колос». Хозяева поля, которые на этой неделе отыграли в кубковом матче 120 минут против «Динамо», будут принимать «Колос», демонстрирующий неплохие результаты.

Ворскла

После того, как в «Ворсклу» вернулся Юрий Максимов сразу стало заметно, что команда с небольшой обоймой игроков (в последних двух матчах в заявке было 18 футболистов) заряжена на борьбу в каждой игре. Этому пример ничья в напряженном поединке против «Вереса» и кубковая игра с «Динамо», где «зелено-белые» хоть и проиграли в дополнительное время, но вряд ли за эту игру полтавчанам должно быть стыдно.

Также в негативной серии полтавского клуба важную роль отыгрывал тот факт, что последние 6 матчей «Ворскла» провела на выезде, а потому «ворсклянам» сложно было получать виктории. Теперь же команда возвращается на родную арену, где сразу ей придется играть против «Колоса», который по сравнению с началом нового сезона стал непохож на себя.

В предстоящей игре «Ворскле» не сможет помочь капитан команды Игорь Пердута, получивший в прошлом матче прямую красную.

Колос

«Колосу», в отличие от «Ворсклы», не нужно было играть кубковый матч посреди недели (так как команда вылетела еще в 1/16), а потому «колоски» в более лучшей физической форме подходят к предстоящему поединку. В последних четырех поединках подопечные Поздеева 3 раза сыграли вничью и с минимальным счетом проиграли «Шахтеру» (0:1). Но если ничью с «Левым Берегом» можно считать потерей 2 очков, то в матчах против «Полесья» и «Руха» данный результат можно считать положительным.

На очереди у команды с Ковалевки непростой матч против «Ворсклы», которая с приходом старого-нового наставника начинает набирать очки.

Матч с «Ворсклой» у «Колоса» пропустят из-за перебора желтых карт Олег Криворучко и Андрей Цуриков.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 10 матчей. В 7 играх игра завершалась победой «Ворсклы», 2 победы на счету «Колоса» и в 1 матче была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 13:6 в пользу «Ворсклы». В прошлом сезоне в первом круге обе команды расписали «пресную» ничью 0:0. А во втором круге «Колос» одержал победу 2:0, где голами отличились Денис Безбородько и Владислав Велетень.

Прогноз на противостояние

И «Ворскла», и «Колос», несмотря на неудачные результаты, сейчас постепенно возвращаются в игровой ритм, и в очной встрече оба коллектива будут играть на победу. Ведь обе команды находятся на границе с зоной вылета, при этом еще и соседствуют в турнирной таблице. Нашим прогнозом в этой игре будет победа «Ворсклы».

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Черноморец, Гучек, Хрипчук, Бацула, Корниенко, Скляр, Челядин, Кане, Ковталюк, Иеде

«Колос»: Пахолюк, Поправка, Бондаренко, Красничи, Лучкевич, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Ориховский, Третьяков, Боливар

Прогноз Sport.ua
Ворскла
3 ноября 2024 -
13:00
Колос Ковалевка
Победа Ворсклы 2.54 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Ворскла - Колос прогнозы
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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