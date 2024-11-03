Кобин разочаровывает в Ингульце: плохие результаты и много жалоб на судей

Летом нынешнего года в украинскую Премьер-лигу вернулся футбольный проект Александра Поворознюка – «Ингулец». И практически сразу же информационное пространство начали будоражить то одни, то другие события, происходящие вокруг команды из Петрово. Началось все с ухода в «Карпаты» Владислава Лупашко, под руководством которого «казаки» и сумели выиграть минувший сезон в Первой лиге, вернувшись обратно в элиту отечественного футбола. Этот молодой специалист изъявил желание поработать в клубе с большими возможностями, и в целом Поворознюк не стал его как-то удерживать, или мешать реализации амбиций.

Заменить Лупашко в «Ингульце», как считалось сразу, должен был Желько Любенович, и петровчане даже официально отрапортовали о подписании трехлетнего соглашения с сербским специалистом, но после этого тот внезапно остался в «Минае», а Поворознюк охарактеризовал всю эту ситуацию единственным подходящим словом – «цирк».

Ну, а дальше… Дальше «Ингулец» возглавил Василий Кобин, с которым клуб из Кировоградской области оформил 3-летний контракт. Ставка на этого специалиста в принципе выглядела более чем логичной, учитывая прежнюю весьма неплохую работу наставника в «Минае» – команде, которая, как и «Ингулец», более чем ограничена в своих возможностях на фоне большинства соперников по УПЛ, но демонстрировавшей свою боевитость и готовность бороться за каждое очко, будь то поединки против грандов, либо же коллективов из середины или низа турнирной таблицы.

Именно своей работой в «Минае» Кобин запомнился украинским болельщикам больше всего, если брать во внимание непосредственно наставнический этап карьеры Василия. Два года на посту спортивного директора «Металлиста» не принесли Кобину ничего, кроме разве что зарплаты, хотя и по ней, учитывая перманентные финансовые проблемы харьковского клуба, могут быть вопросы, хотя это и не столь интересно в рамках нашего текущего разговора.

Возможность вернуться к работе главным тренером, которую Кобину предоставил Поворознюк выглядела прекрасным шансом для специалиста, а потому вполне объяснимо, почему Василий согласился перебраться в Петрово. Изначально Кобин не мог не осознавать, насколько сильно ему придется ужиматься в кадровой работе на рынке, делая основной акцент на тех исполнителей, которые уже есть под рукой. Впрочем, несколько достаточно интересных трансферов (точнее, арендных соглашений) «Ингульцу» с Кобиным все-таки удалось провернуть: речь прежде всего, о Владимире Виливальде из «Кривбасса», а также Олеге Пушкареве и Иване Лосенко из «Шахтера».

Изначально Кобин давал понять, что собирается выстроить в «Ингульце» плюс-минус то, что ранее ему удавалось реализовать в «Минае». Речь о достаточно агрессивной манере игры в футбол с максимальной «вертикализацией» и быстрыми переходами из оборону в атаку при помощи одной-двух передач. Откровенно говоря, такая стилистика является наиболее подходящей для команд из нижней половины турнирной таблицы УПЛ, если те реально хотят бороться за сохранение прописки в дивизионе, а не рассказывать окружающим о стремлении выстраивать красивый футбол с игрой через пас и ставкой на владение мяча на фоне «коллекционирования» поражений. Как говорится, отдел фантастики находится этажом выше, вот и давайте исходить строго из этого.

Продолжать играть в УПЛ в тот футбол, который «Ингулец» демонстрировал при Лупашко в Первой лиге, команда вряд ли имела возможность. И, скорее всего, лучше всех это осознавал именно прежний наставник «казаков», по причине чего он и пожелал сменить обстановку, пребывая, так сказать, на вершине славы. Ведь дальше пришлось бы в обязательном порядке «набивать шишки» в элитарном дивизионе, из-за чего в адрес Лупашко последовала бы критика со стороны болельщиков, экспертов и журналистов, а это напрямую сказалось бы на имидже молодого и перспективного специалиста.

С Кобиным во главе перспективы «Ингульца», безусловно, не стали выглядеть более радужными, но становилось понятным, что в клубе хотя бы четко осознают свои реальные возможности и необходимость бороться за сохранение прописки, цепляясь за каждое возможное очко, а не работая на рост авторитета главного тренера.

И в целом «Ингулец» начал весьма неплохо, сыграв вничью с куда более стабильными во всех отношениях «Колосом» (0:0), «Полесьем» (1:1) и «Кривбассом» (1:1), а дальше… Дальше команду однозначно подкосила шумиха, поднятая вокруг «Ингульца» президентом клуба Александром Поворознюком. Тот в присущей ему эпатажной манере, не подбирая слов и не церемонясь с журналистами, заявил о готовности снять «казаков» с розыгрыша чемпионата из-за проблем с принятием в эксплуатацию домашнего стадиона петровцев.

На тему этого скандала было написано и сказано слишком много, поэтому возвращаться к нему нет ни малейшего смысла. Но что стоит констатировать: после той истории «Ингулец» угодил в серьезный кризис, и со старта чемпионата так и не сподобился добыть хотя бы одну победу. Хотя порой кажется, что подопечным Кобина просто, как говорят в народе, «пороблено». Например, в матче против «Вереса», который состоялся 22 сентября, «Ингулец» вел в счете 2:0 и шел к завоеванию заветных трех очков, но… Сперва «казаки» пропустили на 65-й минуте от Клеца, а после не без скандала в компенсированное время и вовсе позволили «волкам» сравнять счет с пенальти, уехав из Ровно лишь с ничьей в кармане – 2:2.

НК Верес. Василий Кобин

После того матча Василий Кобин начал прямо говорить о судействе. В частности, тогда специалиста удивило, как быстро принимались решения не в пользу его команды при просмотре VAR.

«Пенальти? Мое мнение: игрок «Вереса» выиграл верховой мяч, а затем налетел на нашего футболиста. Но дело не в этом. За 15 секунд VAR проверил этот эпизод. Это больше всего удивляет. Такое впечатление, что так и должно быть. После отбитого вратарем пенальти – то же самое: очень быстро принимается решение перебить», – сокрушался Кобин.

Далее у «Ингульца» последовала серия из негативных результатов: три поражения при одной ничьей с «Карпатами» (0:0), которую для команды из Петрово спас вратарь Паламарчук, отразивший пенальти. А Кобин не нашел ничего лучшего, чем продолжить рассказы об арбитрах и несправедливом их отношении к петровцам.

«Был ли 11-метровый? Знаете, я еще не просматривал видеозапись этого эпизода, но, когда несколько ранее похожее нарушение было возле штрафной площадки хозяев, то свисток арбитра не прозвучал. «Ингулец» не заслуживает такого к себе отношения. И если так почти в каждом матче, то где справедливость, изменения к лучшему? Права клубов должны быть равны», – заявил 39-летний специалист.

В последнем на текущий момент своем поединке в рамках УПЛ «Ингулец» проиграл «Александрии» (1:2), а Кобин опять нашел повод пройтись по работе судейской бригады: «Во втором тайме мы пропустили очень много моментов. Но это все из-за того, что нам нужно набирать очки. Жаль, но мастерство соперника превосходит наше. Хотя и здесь я не согласен с решением арбитра, ведь он свистнул фол, которого, по моему мнению, не было. А с этого штрафного мы пропустили».

Согласитесь, слишком много за последнее время акцентов на якобы плохом арбитраже делает Кобин. Но в целом маневр специалиста понятен: таким образом, Василий, очевидно, пытается отвлечь внимание общественности от неспособности его подопечных прервать серию неудачных матчей. А ведь в целом, если разобраться, то с начала чемпионата у «Ингульца» откровенно провальным выдался только один матч – против «Руха» в конце августа, когда петровцы уступили со счетом 0:5. Практически во всех остальных случаях «казаки» имели шансы зацепиться где-то за ничью, а где-то и вовсе за победу.

И ключевой вопрос в этой ситуации: почему не удалось этого сделать? Почему «Ингульцу» всегда не хватает какой-то малости, чтобы демонстрировать лучшие результаты? И тут как раз должно быть внятное объяснение от главного тренера, но… Тот предпочитает попросту уводить ситуацию в сторону разговорами об арбитраже. К слову, у Василия в этом вопросе был достойный учитель – Мирча Луческу, который в большинстве ситуаций при негативном для «Шахтера» результате находил виноватых среди судей, некоторых своих игроков, но крайне редко (можно сказать, в исключительных ситуациях) брал ответственность на себя.

А вопросов непосредственно к Кобину хватает. Прежде всего, кадрового характера. Например, что произошло с Ярославом Богуновым, который в конце сентября неожиданно покинул клуб, а впоследствии рассказал о своем скандальном уходе из «Ингульца», дав понять, что его инициатором стал именно главный тренер. И тут, надо понимать, речь шла не просто о рядовом исполнителе, а об одном из лидеров «Ингульца» в минувшем сезоне Первой лиги (там в активе Богунова было 7 голов и 4 ассиста в 27 матчах). А такие игроки, как мы уже выяснили чуть выше, были изначально на вес золота для Кобина, учитывая скромные возможности клуба в работе на трансферном рынке.

Но, конечно, в таком случае Кобину пришлось бы детализировать причины ухода Богунова, в какой-то степени, возможно, даже «выносить сор из избы», а это ни к чему хорошему не приведет, особенно, когда с результатами и так все плохо. Куда проще «перевести стрелки» на работу арбитров и мнимое нежелание кого-то там наверху украинской футбольной пирамиды видеть «Ингулец» в числе завсегдатаев элитарного дивизиона.

Посмотрим, что расскажет нам Кобин после матча с «Динамо», с которым команды Василия еще никогда в истории не набирали очков (4 матча, 4 поражения), и более того – которому даже ни разу еще не забивали (0 забитых при 11 пропущенных), а уж «момент истины» для петровцев совершенно точно настанет в 13-м туре, когда придется сыграть с «Левым Берегом». Если и там победы не будет, то Поворознюку вряд ли стоит спешить с устранением всех имеющихся у комиссии претензий к новому стадиону – все равно в следующем сезоне на нем вряд ли придется играть в УПЛ…