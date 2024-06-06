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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 12:35 | Обновлено 06 июня 2024, 12:58
1872
0

ОФИЦИАЛЬНО. Любенович покинул Минай и возглавил клуб УПЛ

Сербский тренер отныне будет работать в «Ингульце»

06 июня 2024, 12:35 | Обновлено 06 июня 2024, 12:58
1872
0
ОФИЦИАЛЬНО. Любенович покинул Минай и возглавил клуб УПЛ
ФК Минай. Желько Любенович

Футбольный клуб «Ингулец» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший рулевой «Миная» Желько Любенович.

Отмечается, что 42-летний сербский специалист подписал с новичком Украинской Премьер-лиги контракт, который будет действовать в течение следующих 3 сезонов.

Украинским болельщикам Любенович известен выступлениями в составах криворожского «Кривбасса», симферопольской «Таврии», «Александрии», а большую часть игровой карьеры он провел в луганской «Заре».

На счету Любеновича 302 матча в УПЛ, 41 гол и 51 результативная передача. В составе «Таврии» Любенович в 2010 году стал обладателем Кубка Украины, а с «Зарей» в сезоне 2016/2017 получил бронзовые награды чемпионата.

Напомним, по итогам сезона 2023/24 «Минай» под руководством Любеновича занял 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 30 турах чемпионата. Следующий сезон команда начнет во втором по силе дивизионе Украины.

Предыдущий наставник «Ингульца» Владислав Лупашко вместе с клубом выиграл золотые медали Первой лиги Украины 2023/24 и обеспечил команде возвращение в Украинскую Премьер-лигу.

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Желько Любенович Минай Ингулец назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ингулец
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