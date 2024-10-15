«На зарплату даже не надеюсь». Богунов со скандалом покинул Ингулец
Футболист остался без команды
Вингер Ярослав Богунов поделился деталями своего неожиданного ухода из «Ингульца» в разгар первой части сезона.
«Мы не могли найти общий язык с главным тренером Василием Кобиным. У нас была хорошая команда и коллектив. Потом что-то пошло не так, к сожалению. Кобин так решил – и все. При этом в лицо никаких претензий мне не высказывал».
«После матча с «Оболонью» (1:2) я пришел на утреннюю тренировку, Кобин стоял общался с Александром Козаком. Козак ко мне подошел и сказал: «Ярик, ты не тренируешься. Так решил Кобин».
«Я подошел сразу и сказал: «Зачем вы через Сашу передаете? Я от вас в двух метрах. Подойдите и скажите мне лично». Кобин сказал, что, мол, это решение не обсуждается. Типа я делаю, что хочу, играю в свой футбол, много разговариваю, постоянно чем-то не доволен и все такое».
«У меня соглашение было до лета 2025 года. Но как же «Ингулец» поступает? Предложили по взаимному согласию расторгнуть контракт. Если нет, то единственный вариант – тренироваться с U-19. Также зарплату за последний месяц, который я отработал, не получил. Я на нее даже не надеюсь».
Богунов в этом сезоне провел за «Ингулец» шесть матчей и оформил один ассист.
Команда из Петрово после девяти проведенных матчей занимает 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав пять баллов.
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