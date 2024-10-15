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  4. «На зарплату даже не надеюсь». Богунов со скандалом покинул Ингулец
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 10:28 |
457
0

«На зарплату даже не надеюсь». Богунов со скандалом покинул Ингулец

Футболист остался без команды

15 октября 2024, 10:28 |
457
0
«На зарплату даже не надеюсь». Богунов со скандалом покинул Ингулец
ФК Ингулец. Ярослав Богунов

Вингер Ярослав Богунов поделился деталями своего неожиданного ухода из «Ингульца» в разгар первой части сезона.

«Мы не могли найти общий язык с главным тренером Василием Кобиным. У нас была хорошая команда и коллектив. Потом что-то пошло не так, к сожалению. Кобин так решил – и все. При этом в лицо никаких претензий мне не высказывал».

«После матча с «Оболонью» (1:2) я пришел на утреннюю тренировку, Кобин стоял общался с Александром Козаком. Козак ко мне подошел и сказал: «Ярик, ты не тренируешься. Так решил Кобин».

«Я подошел сразу и сказал: «Зачем вы через Сашу передаете? Я от вас в двух метрах. Подойдите и скажите мне лично». Кобин сказал, что, мол, это решение не обсуждается. Типа я делаю, что хочу, играю в свой футбол, много разговариваю, постоянно чем-то не доволен и все такое».

«У меня соглашение было до лета 2025 года. Но как же «Ингулец» поступает? Предложили по взаимному согласию расторгнуть контракт. Если нет, то единственный вариант – тренироваться с U-19. Также зарплату за последний месяц, который я отработал, не получил. Я на нее даже не надеюсь».

Богунов в этом сезоне провел за «Ингулец» шесть матчей и оформил один ассист.

Команда из Петрово после девяти проведенных матчей занимает 16-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав пять баллов.

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Ярослав Богунов Ингулец Василий Кобин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу скандал
Павло Павленко Источник: Украинский футбол
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