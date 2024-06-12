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  4. «Ой б***ь! Это цирк». Поворознюк прокомментировал ситуацию с Любеновичем
Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 10:32 |
1912
5

«Ой б***ь! Это цирк». Поворознюк прокомментировал ситуацию с Любеновичем

Президент «Ингульца» больше не спешит с объявлением нового тренера

12 июня 2024, 10:32 |
1912
5
«Ой б***ь! Это цирк». Поворознюк прокомментировал ситуацию с Любеновичем
Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию с назначением нового главного тренера команды, в частности вспомнив резонансную историю с официальным объявлением Желько Любеновича до подписания контракта.

– Александр Григорьевич, в кулуарах ходят разговоры, что у «Ингульца» уже есть новый главный тренер. Это правда?

– А кто?

– Пишут и о Кучуке, и о Лавриненко, и о Дулубе.

– Ну, это не они.

– А Задорожный?

– Тоже не он. Я еще подержу интригу. Пока эти тренеры на контрактах с другими клубами и решают вопросы. Я не могу больше рассказать. Переговоры ведем, но скажу уже, когда будет подписан контракт. Такого, как с Любеновичем, больше не будет.

– Ну а что там с Любеновичем не получилось, что Вы объявили о его назначении, а он опроверг?

– О, черт! Когда расскажу, то вся Украина о***ет. Пока рассказывать не хочу. Ну это цирк. Я в футболе с таким столкнулся впервые, до сих пор не могу все это переварить.

– А с президентом «Миная» Валерием Пересоляком говорили по этому поводу?

– А что я ему буду высказывать? Он свои обязанности выполнил, отпустил его без проблем. У меня есть хорошая история на эту тему. Знал я одного бригадира. Прихожу как-то к нему в гости, а его жены нет, говорю: «А где жена?». Он отвечает: «Да вот пошла корову доить и осталась у одного фермера ночевать». Я спрашиваю: «И часто такое бывает?» – «Да пару раз в год». Такая же херня и с Любеновичем. Валера уже его отправил, мы договорились, а тут он приходит обратно.

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Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк назначение тренера Украинская Премьер-лига Ингулец Минай Первая лига Украины Валерий Пересоляк Леонид Кучук Сергей Задорожный Сергей Лавриненко Олег Дулуб
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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Vbolivalnyk-Peter
Можливо все ж таки Поворознюку слід коровами та фермами займатися (це явно його стихія) а футбол залишити тим людям, які в цьому компетентні. (Найняв би толкового менеджера який знає свою справу)
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+1
Phantom
Ну і навіщо цей колхоз у нашому чемпіонаті?
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+1
vbrjkf
Як говориться - з таким президентом і на одному гектарі не сів би ...
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+1
Gargantua
так что, Любенович обставил двух колхозников?
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+1
Андрій Заліщук
дурний цей Поворознюк чесно кажучи, він сильно опустився в моїх очах, на фронт при, бомба водородна
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0
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