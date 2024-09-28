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28 сентября 2024, 09:35 | Обновлено 28 сентября 2024, 09:47
106
0

Шахтер потерял очки, Аргентина вышла в четвертьфинал, БК Днепр попал в КЕ

Главные новости за 27 сентября на Sport.ua

28 сентября 2024, 09:35 | Обновлено 28 сентября 2024, 09:47
106
0
Шахтер потерял очки, Аргентина вышла в четвертьфинал, БК Днепр попал в КЕ
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 сентября.

1A. Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Команда Пушича перед матчем Лиги чемпионов снова имеет проблемы в чемпионате

1B. ПУШИЧ: «Потеря очков – всегда неприятно. Это марафон на длинной дистанции»
Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после игры УПЛ с «Вересом»

2. Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27 сентября Франция обыграла Таиланд, Аргентина одолела Хорватию

3A. Два лидера сборной Украины не сыграют в октябрьских матчах Лиги наций
Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко не получат вызов в национальную команду

3B. Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
На заметку Сергею Реброву

4. Уехал в Канаду. Команда Второй лиги осталась без главного тренера
В футбольные дела вмешиваются семейные обстоятельства

5. БК Днепр в статусе лаки-лузера получил место в групповом этапе Кубка Европы
Для лаки-лузеров остаются три группы, в одну из которых попадут днепряне

6A. Стародубцева уверенно прошла в следующий раунд турнира WTA 1000 в Пекине
Юлия в двух сетах одолела чешку Екатерину Синякову

6B. Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине
Марта уступила Кэти Волынец во 2-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае

7. Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Энтони неожиданно уступил Даниэлю в бою за титул IBF

8. Почти год простоя. Неймар готовится вернуться, но почему не сможет играть
До конца года у бразильца будет минимальное число возможностей выйти на пол

9. Таблица коэффициентов УЕФА. Как фиаско Динамо повлияло на позицию Украины
В 1-м туре Лиги Европы 2024/25 киевляне уступили Лацио со счетом 0:3

10. Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
С таким подходом к делу шансов на чемпионство у «горняков» нет

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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