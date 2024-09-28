Шахтер потерял очки, Аргентина вышла в четвертьфинал, БК Днепр попал в КЕ
Главные новости за 27 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 сентября.
1A. Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Команда Пушича перед матчем Лиги чемпионов снова имеет проблемы в чемпионате
1B. ПУШИЧ: «Потеря очков – всегда неприятно. Это марафон на длинной дистанции»
Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после игры УПЛ с «Вересом»
2. Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27 сентября Франция обыграла Таиланд, Аргентина одолела Хорватию
3A. Два лидера сборной Украины не сыграют в октябрьских матчах Лиги наций
Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко не получат вызов в национальную команду
3B. Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
На заметку Сергею Реброву
4. Уехал в Канаду. Команда Второй лиги осталась без главного тренера
В футбольные дела вмешиваются семейные обстоятельства
5. БК Днепр в статусе лаки-лузера получил место в групповом этапе Кубка Европы
Для лаки-лузеров остаются три группы, в одну из которых попадут днепряне
6A. Стародубцева уверенно прошла в следующий раунд турнира WTA 1000 в Пекине
Юлия в двух сетах одолела чешку Екатерину Синякову
6B. Костюк проиграла американке украинского происхождения на тысячнике в Пекине
Марта уступила Кэти Волынец во 2-м раунде соревнований WTA 1000 в Китае
7. Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Энтони неожиданно уступил Даниэлю в бою за титул IBF
8. Почти год простоя. Неймар готовится вернуться, но почему не сможет играть
До конца года у бразильца будет минимальное число возможностей выйти на пол
9. Таблица коэффициентов УЕФА. Как фиаско Динамо повлияло на позицию Украины
В 1-м туре Лиги Европы 2024/25 киевляне уступили Лацио со счетом 0:3
10. Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
С таким подходом к делу шансов на чемпионство у «горняков» нет
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