Два лидера сборной Украины не сыграют в октябрьских матчах Лиги наций
Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко не получат вызов в национальную команду
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не планирует вызывать на октябрьские матчи национальной команды защитника Александра Зинченко и полузащитника Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Стоит отметить, что решение оставить за бортом 27-летнего футболиста лондонского «Арсенала» может быть связано с его травмой, ведь недавно главный тренер «канониров» Микель Артета заявил, что Александру нужно еще несколько недель на восстановление от травмы.
О проблемах со здоровьем у 34-летнего вингера киевского «Динамо» никакой информации нет.
В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).
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