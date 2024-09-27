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Лига наций
27 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:36
1915
2

Два лидера сборной Украины не сыграют в октябрьских матчах Лиги наций

Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко не получат вызов в национальную команду

27 сентября 2024, 12:50 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:36
1915
2
Два лидера сборной Украины не сыграют в октябрьских матчах Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не планирует вызывать на октябрьские матчи национальной команды защитника Александра Зинченко и полузащитника Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Стоит отметить, что решение оставить за бортом 27-летнего футболиста лондонского «Арсенала» может быть связано с его травмой, ведь недавно главный тренер «канониров» Микель Артета заявил, что Александру нужно еще несколько недель на восстановление от травмы.

О проблемах со здоровьем у 34-летнего вингера киевского «Динамо» никакой информации нет.

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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DK1961
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