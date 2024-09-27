Два лидера сборной Украины не сыграют в октябрьских матчах Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не планирует вызывать на октябрьские матчи национальной команды защитника Александра Зинченко и полузащитника Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Стоит отметить, что решение оставить за бортом 27-летнего футболиста лондонского «Арсенала» может быть связано с его травмой, ведь недавно главный тренер «канониров» Микель Артета заявил, что Александру нужно еще несколько недель на восстановление от травмы.

О проблемах со здоровьем у 34-летнего вингера киевского «Динамо» никакой информации нет.

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).