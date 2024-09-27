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Лига Европы
27 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:35
1456
2

Таблица коэффициентов УЕФА. Как фиаско Динамо повлияло на позицию Украины

В 1-м туре Лиги Европы 2024/25 киевляне уступили Лацио со счетом 0:3

27 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 27 сентября 2024, 13:35
1456
2
Таблица коэффициентов УЕФА. Как фиаско Динамо повлияло на позицию Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В 1-м туре второго по силе еврокубкового клубного турнира киевское Динамо уступило Лацио из Рима со счетом 0:3.

Такой результат никаких очков Украине не принес. В рейтинге 2025 Украина остается на 21-й позиции (23.000).

Неделей ранее Шахтер сыграл вничью с Болоньей на старте Лиге чемпионов и принес +0.200 в таблицу коэффициентов.

У Сербии (20-е место) остались те же показатели (23.675). Около двух баллов уступают Украине – Словакия (21.250) и Венгрия (21.000).

Приблизиться к Украине могла Швеция, однако оба клуба из этой страны – Эльфсборг и Мальме – проиграли свои поединки: АЗ Алкмаар (2:3) и Рейнджерс (0:2) соответственно.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025 (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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onco-clown
Кажется когдато украинский чемпионат был там, где сейчас бельгийский - на 8 месте.
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