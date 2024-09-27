Уехал в Канаду. Команда второй лиги осталась без главного тренера
В футбольные дела вмешиваются семейные обстоятельства
В разгар первого круга чемпионата второй лиги (группа А) один из его участников остался без главного тренера.
Как стало известно Sport.ua, наставник одесского «Реала Фармы» Андрей Пархоменко взял тайм-аут в работе. Причиной стали семейные обстоятельства, из-за которых он вынужден был отправиться в Канаду.
Похожая ситуация была у него в период зимнего антракта в сезоне-2023/24, однако аккурат перед стартом его весенней части Пархоменко вернулся из-за океана и приступил к исполнению своих обязанностей на тренерском мостике «фармацевтов».
Не исключено, что вернется 52-летний специалист и в этот раз. Хотя существует также и вариант его трудоустройства в Канаде.
В настоящее время обязанности главного тренера «Реала Фармы» выполняет ассистент Пархоменко – Валентин Полтавец.
После семи сыгранных туров в чемпионате «Реал Фарма» занимает последнее, десятое место в группе А, имея в своем активе лишь 3 очка.
Ранее мы сообщали, что экс-главный тренер ЮКСА Николай Цымбал проанализировал первый круг в Первой лиге, где определились неожиданные лидеры в каждой из групп.
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