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  4. Николай ЦЫМБАЛ: «В составе ЮКСА вышли все игроки, которых еще я приглашал»
Украина. Первая лига
24 сентября 2024, 14:04 | Обновлено 24 сентября 2024, 14:07
198
0

Николай ЦЫМБАЛ: «В составе ЮКСА вышли все игроки, которых еще я приглашал»

Позади первый круг в Первой лиге, сын против отца во Второй лиге

24 сентября 2024, 14:04 | Обновлено 24 сентября 2024, 14:07
198
0
Николай ЦЫМБАЛ: «В составе ЮКСА вышли все игроки, которых еще я приглашал»

В очередной информационно-аналитической программе ПФЛ «Украина футбольная» специалист Николай Цымбал проанализировал первый круг в Первой лиге, где определились неожиданные лидеры в каждой из групп.

Бывший тренер ЮКСА Николай Цымбал отметил, что все игроки клуба из Тарасовки, которые вышли в старте матча восьмого тура против «Металлурга», были приглашены во времена его каденции на посту главного тренера. «Не могу сказать, что такой яркий дебют ЮКСА в Первой лиге – исключительно моя заслуга как главного тренера. Хотел бы отметить именно работу всей команды. Также чувствуется разница на футбольном поле благодаря индивидуальному мастерству бразильских легионеров. Ну и обязательно хотел бы отметить президента клуба Сергея Лесника, которой очень много делает для команды. Он всегда шел навстречу моим пожеланиям. Да, я приглашал всех этих игроков, которые вышли в Запорожье в стартовом составе, это на 100% те, кого хотел видеть в команде. Но это все уже история. Сейчас в команде уже работает другой тренер и я могу пожелать команде только успехов, побед и яркой игры».

Высказался Цымбал и относительно уникального случая, когда отец с сыном встретились в противостоянии седьмого тура Второй лиги на тренерских мостиках. Это произошло в матче между «Скалой 1911» и амбициозной «Реверой 1908».

«Новый наставник «Скалы 1911» Степан Матвиив долгое время работал в тренерском штабе команды «Черноморец», поэтому приход такого опытного специалиста для стриян – это большой плюс. Он уже показал свой уровень, когда игрок, которого Матвиив выпустил на замену, дважды забил и решил судьбу игры. «Скала 1911» уже потеряла много очков на старте сезона, хотя в начале декларировала такие амбициозные цели как выход в Первую лигу. Поэтому сейчас им нужно эти очки набирать и заходить в плотную группу лидеров и уже там навязывать конкуренцию другим», – сказал Цымбал.

Обзоры всех матчей восьмого тура в Первой лиге и седьмого – во Второй, обзоры всех матчей прошлого уикенда комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ «Украина футбольная» от 23 сентября.

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Первая лига Украины Николай Цымбал Вторая лига Украины
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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