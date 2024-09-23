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Другие новости
23 сентября 2024, 06:55 |
1336
0

Триллер на Этихаде, Довбик раззабивался, операция Малиновского, Байер 90+

Главные новости за 22 сентября на Sport.ua

23 сентября 2024, 06:55 |
1336
0
Триллер на Этихаде, Довбик раззабивался, операция Малиновского, Байер 90+
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 сентября.

1А. Битва грандов. Ман Сити спас игру против Арсенала на 90+8 минуте
Джон Стоунз в компенсированное время принес ничью горожанам

1Б. Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
21–22 сентября состоялись матчи очередного тура чемпионата Англии

2А. Новый коуч – сразу разгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
Иван Юрич удачно дебютировал на посту наставника волков, игра завершилась со счетом 3:0

2Б. Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии А 2024/25

3А. Неочевидный пенальти. Верес вытащил на ничью матч против Ингульца
Команда Кобина не удержала преимущество в два мяча

3Б. Обмен голами в концовке первого тайма. Кривбасс и Ворскла поделили очки
Воздушная тревога несколько раз прерывала игру

3В. Фавориты не справились. Полесье едва спаслось от поражения ЛНЗ
Команда Карраско провела почти совершенный гостевой матч

4. ФОТО. Малиновский успешно прооперирован после жуткой травмы
Руслану была сделана операция на правой лодыжке

5А. Дубли Левандовски и Рафиньи. Барселона поиздевалась над Вильярреалом – 5:1!
Еще один мяч за каталонцев оформил Пабло Торре, но у Барсы есть потеря – тер Штеген

5Б. Дерби делла Мадоннина. Судьба матча Интер – Милан решилась на 89-й минуте
Россонери переиграли нерадзурри 2:1 благодаря голу Маттео Габбии в конце поединка

5В. Кто-то удивлен? Байер одолел Вольфсбург в матче на 7 голов, забив на 90+3-й
Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Хаби Алонсо

6. Сложный соперник для Украины. Определены пары 1/8 финала ЧМ по футзалу
Сборная Украины в плей-офф сыграет с командой Нидерландов

7. Норрис уверенно выиграл гонку в Сингапуре, два Макларена на подиуме
Еще один удачный этап для Макларена

8. Пропустили в дебюте. Ворскла уступила Селтику в квалификации Лиги чемпионов
Второй поединок в шотландском Глазго запланирован на 26 сентября

9. Обе команды Индии выиграли шахматную Олимпиаду. У женщин Украина – в топ-10
Мужская сборная Украины проиграла Сербии и заняла 16-е место

10. Дюбуа разнес Джошуа. Невероятно и неожиданно
Как это было? Рассказываем

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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