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Премьер-лига
Кривбасс
22.09.2024 16:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 15:30 на 16:00
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 18:53 | Обновлено 22 сентября 2024, 20:03
601
3

Обмен голами в концовке первого тайма. Кривбасс и Ворскла поделили очки

Воздушная тревога несколько раз прерывала игру

22 сентября 2024, 18:53 | Обновлено 22 сентября 2024, 20:03
601
3
Обмен голами в концовке первого тайма. Кривбасс и Ворскла поделили очки
ФК Кривбасс

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 7 тур

«Кривбасс» – «Ворскла» – 1:1

Гол: Соса, 45+2 – Иеде, 41

Предупреждение: Мякушко, 45 +1, Челядин, 47, Кулаковский, 90+3

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизиманf (Аморозо, 71), Вакулко – Жан По (Задерака, 63), Твердохлеб (Лунев, 63), Микитишин (Понедельник, 81) – Соса

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский – Челядин (Кулаковский, 84), Хрипчук, Скляр (Ндукве, 61) – Мякушко (Нестеренко, 61), Иеде (Ковталюк, 84), Кане (Прус, 88)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Remark
Політ проект здувся остаточно!
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+1
😼
Чотири команди зіграли у нічию за ці два дні.
Ответить
0
Толян
кривые сосамба, борьба за выживание в этом году
уже не мужики, а девочки
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-1
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