Обмен голами в концовке первого тайма. Кривбасс и Ворскла поделили очки

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Украинская Премьер-лига. 7 тур

«Кривбасс» – «Ворскла» – 1:1

Гол: Соса, 45+2 – Иеде, 41

Предупреждение: Мякушко, 45 +1, Челядин, 47, Кулаковский, 90+3

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизиманf (Аморозо, 71), Вакулко – Жан По (Задерака, 63), Твердохлеб (Лунев, 63), Микитишин (Понедельник, 81) – Соса

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский – Челядин (Кулаковский, 84), Хрипчук, Скляр (Ндукве, 61) – Мякушко (Нестеренко, 61), Иеде (Ковталюк, 84), Кане (Прус, 88)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)

КРИВБАСС - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА