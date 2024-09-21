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Премьер-лига
Кривбасс
22.09.2024 15:30 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:52
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Кривбасс – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Проблем у команд хватает, поэтому победа будет очень ценной

21 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:52
110
0
Кривбасс – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 22 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:30.

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Кривбасс

В этом году «Кривбасс» не выглядит такой монолитной командой, как в прошлом сезоне. У той команды чувствовалась некая уверенность и прочность, которой не хватает в текущей кампании. Возможно, на восприятие влияет ранний вылет из еврокубков, в которых «Кривбасс» показал себя не с лучшей стороны.

А может, и кадровая ситуация повлияла – основной центрбек Бескоровайный перебрался в «Полесье» (где сразу получил тяжелую травму), из-за личных обстоятельств отсутствовал в расположении команды опорник Илич (хотя недавно он присоединился к команде, но вряд ли готов сразу играть), другой центральный защитник Стецьков поссорился с руководством из-за желания перейти в другой клуб и отстранен от занятий с первой командой, форвард Принс Аду был продан. До этого еще и едва ли не главный актив команды Дибанго серьезно травмировался, но это произошло чуть ли не несколько дней назад.

Юрий Вернидуб не слишком приятно оценил летних новичков, заявив, что нормально заиграли только Романчук и Драмбаев. Конечно, они пригодились – первый стабильно играет, а второй является палочкой-выручалочкой, затыкая все дыры в составе и выходя как не на фланге атаки или защиты, то в центре обороны, но вряд ли другие исполнители обрадовались такой оценке их способностей. Один из новичков, Оче Очовечи, уже покинул команду, отправившись в азербайджанскую «Габалу».

Вместе с тем, результаты не слишком ухудшились – всего одно поражение в пяти матчах при одной ничьей и трех победах позволяют держаться в группе лидеров. И, конечно, в голове держится недоигранная из-за воздушной тревоги из-за обстрела северо-восточного соседского недоразумения игра с «Шахтером», которая будет доиграна неизвестно когда.

Ворскла

«Ворскла» вряд ли серьезно задумывается о вылете, но и еврокубки команде вряд ли светят. По крайней мере, по две ничьи, победы и поражения в шести матчах и разница мячей 7-9 не являются показателями команды с серьезными амбициями, поэтому «ворскляне» находятся в трясине середины турнирной таблицы.

Уже привычная не слишком хорошая кадровая ситуация у полтавской команды перед отчетным матчем ухудшилась. Опытный опорник Скляр получил свою очередную красную карточку в карьере и не поможет команде против «Кривбасса», а другой игрок центра поля, Евгений Павлюк, получил травму и тоже не сыграет.

Среди недели «Ворскла» играла перенесенный матч 5 тура против «Динамо», проиграла 1:3 и получила еще одну кадровую потерю – центрбек Гучек покинул поле с окровавленным лицом, неизвестно, выйдет ли он против «Кривбасса».

Также игра запомнилась ужасным газоном, который вряд ли достоин того, чтобы на нем играли команды УПЛ (хотя чего эта многострадальная УПЛ не видела, каких только луж и, образно, огородов ни месили футболисты в разное время) , а также ляпом Павла Исенко, который когда-то подавал огромные надежды, а теперь как-то угас.

Статистика матчей

Всего сыграно 43 матча: +18=13-12, разница мячей 52-44 в пользу «Кривбасса».

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизимана, Вакулко – Жан По, Лунев, Микитишин – Соса

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Черноморец, Хрипчук, Крупский – Челядин, Кулаковский, Черныш – Мякушко, Иеде, Кане

Прогноз на противостояние:

Криворожцы не выглядят столь уверенно, как в прошлом сезоне, но должны все равно брать свои три очка.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
22 сентября 2024 -
15:30
Ворскла
Победа Кривбасса 1.78 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 6 5 1 0 11 - 3 16
2 Александрия 6 5 1 0 12 - 5 16
3 Полесье 5 4 1 0 12 - 3 13
4 Рух Львов 6 3 2 1 13 - 3 11
5 ЛНЗ Черкассы 6 3 1 2 7 - 6 10
6 Кривбасс 5 3 1 1 5 - 4 10
7 Шахтер Донецк 5 3 0 2 14 - 7 9
8 Заря 6 3 0 3 6 - 8 9
9 Карпаты Львов 7 2 2 3 9 - 11 8
10 Ворскла 6 2 2 2 7 - 9 8
11 Левый берег 7 2 0 5 4 - 9 6
12 Черноморец 7 2 0 5 3 - 8 6
13 Верес 6 1 1 4 4 - 9 4
14 Колос К 6 0 3 3 4 - 7 3
15 Ингулец 6 0 3 3 3 - 10 3
16 Оболонь 6 0 2 4 2 - 14 2
Полная таблица

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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