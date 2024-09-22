Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 15:30 на 16:00
Украина. Премьер лига22 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:44
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Кривбасс – Ворскла – 1:1. Сирены испортили матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги
22 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:44
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В матче 7-го тура УПЛ Кривбасс и Ворскла разошлись миром (1:1)
В конце первого тайма команды обменялись голами.
Матч несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги.
УПЛ. 7-й тур
22 сентября. Кривой Рог
Кривбасс Кривой Рог – Ворскла Полтава – 1:1
Голы: Соса, 45+2 – Иеде, 41
Видео голов и обзор матча
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Самсон Иеде (Ворскла).
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