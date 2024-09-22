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Премьер-лига
Кривбасс
22.09.2024 16:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Из-за воздушной тревоги начало матча было перенесено с 15:30 на 16:00
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:44
85
0

Кривбасс – Ворскла – 1:1. Сирены испортили матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

22 сентября 2024, 23:00 | Обновлено 22 сентября 2024, 23:44
85
0
Кривбасс – Ворскла – 1:1. Сирены испортили матч. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс

В матче 7-го тура УПЛ Кривбасс и Ворскла разошлись миром (1:1)

В конце первого тайма команды обменялись голами.

Матч несколько раз прерывался из-за воздушной тревоги.

УПЛ. 7-й тур

22 сентября. Кривой Рог

Кривбасс Кривой Рог – Ворскла Полтава – 1:1

Голы: Соса, 45+2 – Иеде, 41

Видео голов и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Самсон Иеде (Ворскла).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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