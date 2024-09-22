В воскресенье, 22 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:30.

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В этом сезоне «Кривбасс» не выглядит таким стабильным, как в предыдущем, возможно, из-за кадровых потерь и неудачного выступления в еврокубках. Травмы ключевых игроков, конфликты в команде и продажи оказали негативное влияние на состав. Тренер Вернидуб также выразил недовольство некоторыми новичками, отметив только двух из них, в то время как другие не оправдали надежд. Несмотря на это результаты команды остаются стабильными, с минимальным количеством поражений.

«Ворскла» не демонстрирует больших амбиций, оказавшись в середине турнирной таблицы с посредственными результатами. Кадровые проблемы полтавской команды усугубляются дисквалификациями и травмами игроков, ослабляющих центр поля. К тому же поражение от «Динамо» и травма центрального защитника Гучека добавляют неуверенности перед матчем с «Кривбассом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Ворскла Победа Кривбасса 1.78 Сделать ставку