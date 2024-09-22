Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кривбасс
22.09.2024 15:30 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 07:59 |
67
0

Кривбасс – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7 тура Украинской Премьер-лиги

22 сентября 2024, 07:59 |
67
0
Кривбасс – Ворскла. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 22 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом сезоне «Кривбасс» не выглядит таким стабильным, как в предыдущем, возможно, из-за кадровых потерь и неудачного выступления в еврокубках. Травмы ключевых игроков, конфликты в команде и продажи оказали негативное влияние на состав. Тренер Вернидуб также выразил недовольство некоторыми новичками, отметив только двух из них, в то время как другие не оправдали надежд. Несмотря на это результаты команды остаются стабильными, с минимальным количеством поражений.

«Ворскла» не демонстрирует больших амбиций, оказавшись в середине турнирной таблицы с посредственными результатами. Кадровые проблемы полтавской команды усугубляются дисквалификациями и травмами игроков, ослабляющих центр поля. К тому же поражение от «Динамо» и травма центрального защитника Гучека добавляют неуверенности перед матчем с «Кривбассом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
22 сентября 2024 -
15:30
Ворскла
Победа Кривбасса 1.78 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 6 5 1 0 11 - 3 16
2 Александрия 6 5 1 0 12 - 5 16
3 Полесье 5 4 1 0 12 - 3 13
4 Рух Львов 6 3 2 1 13 - 3 11
5 ЛНЗ Черкассы 6 3 1 2 7 - 6 10
6 Кривбасс 5 3 1 1 5 - 4 10
7 Шахтер Донецк 5 3 0 2 14 - 7 9
8 Заря 6 3 0 3 6 - 8 9
9 Карпаты Львов 7 2 2 3 9 - 11 8
10 Ворскла 6 2 2 2 7 - 9 8
11 Левый берег 7 2 0 5 4 - 9 6
12 Черноморец 7 2 0 5 3 - 8 6
13 Верес 6 1 1 4 4 - 9 4
14 Колос К 6 0 3 3 4 - 7 3
15 Ингулец 6 0 3 3 3 - 10 3
16 Оболонь 6 0 2 4 2 - 14 2
Полная таблица

По теме:
«Какой-то идиот, вообще п****ц». Шуфрич раскритиковал тренера клуба УПЛ
Полесье – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
БАБИЧ: «Пока нет качества, в защите нужно играть надежно и просто»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Бокс | 22 сентября 2024, 01:08 0
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута

Энтони был нокаутирован в пятом раунде

ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
Бокс | 22 сентября 2024, 02:01 2
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа

Александр посетил бой в Лондоне

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
Футбол | 21.09.2024, 20:53
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
Самое позорное поражение Эй Джея? Статистика ударов поединка Джошуа – Дюбуа
Бокс | 22.09.2024, 01:49
Самое позорное поражение Эй Джея? Статистика ударов поединка Джошуа – Дюбуа
Самое позорное поражение Эй Джея? Статистика ударов поединка Джошуа – Дюбуа
Рома – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 22.09.2024, 06:16
Рома – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
21.09.2024, 08:58 6
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
Шаг в плей-офф. Сборная Украины обыграла Афганистан на ЧМ
Шаг в плей-офф. Сборная Украины обыграла Афганистан на ЧМ
21.09.2024, 19:36 7
Футзал
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
22.09.2024, 00:33 92
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
20.09.2024, 17:11 15
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
21.09.2024, 20:23 3
Бокс
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
21.09.2024, 01:33 5
Футбол
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
21.09.2024, 17:49 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем