Кривбасс – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 7 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 22 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:30.
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В этом сезоне «Кривбасс» не выглядит таким стабильным, как в предыдущем, возможно, из-за кадровых потерь и неудачного выступления в еврокубках. Травмы ключевых игроков, конфликты в команде и продажи оказали негативное влияние на состав. Тренер Вернидуб также выразил недовольство некоторыми новичками, отметив только двух из них, в то время как другие не оправдали надежд. Несмотря на это результаты команды остаются стабильными, с минимальным количеством поражений.
«Ворскла» не демонстрирует больших амбиций, оказавшись в середине турнирной таблицы с посредственными результатами. Кадровые проблемы полтавской команды усугубляются дисквалификациями и травмами игроков, ослабляющих центр поля. К тому же поражение от «Динамо» и травма центрального защитника Гучека добавляют неуверенности перед матчем с «Кривбассом».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла» в украинской версии сайта.
15:30
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2
|Александрия
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4
|Рух Львов
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|5
|ЛНЗ Черкассы
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7
|Шахтер Донецк
|5
|3
|0
|2
|14 - 7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9
|Карпаты Львов
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10
|Ворскла
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11
|Левый берег
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13
|Верес
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14
|Колос К
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
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