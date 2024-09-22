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Лига чемпионов
22 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 22 сентября 2024, 16:09
889
0

Пропустили в дебюте. Ворскла уступила Селтику в квалификации Лиги чемпионов

Второй поединок в шотландском Глазго запланирован на 26 сентября

22 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 22 сентября 2024, 16:09
889
0
Пропустили в дебюте. Ворскла уступила Селтику в квалификации Лиги чемпионов
ФК Ворскла

22 сентября в 14:00 по киевскому времени состоялся первый матч 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Ворскла» Полтава и шотландский «Селтик» встретились на арене Эксельсиор в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полтавская команда пропустила гол в дебюте матча и затем отыграться не сумела. Первый поединок закончился поражением Ворсклы (0:1).

По договоренности команд – оба матча проходят в Глазго. Вторая встреча запланирована на 26 сентября.

Ранее у полтавской команды возникли проблемы с британскими визами, но они были успешно решены.

В первом раунде Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0, а затем обыграла венгерский Ференцварош (2:0).

Лига чемпионов среди женщин

2-й раунд квалификации. Первый матч 22 сентября

Ворскла (Украина) – Селтик (Шотландия) – 0:1

Гол: Седрик Лорен Эгню, 5

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Селтик Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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