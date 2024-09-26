ВИДЕО. Как Ворскла проиграла Селтику первый матч квалификации женской ЛЧ

22 сентября состоялся первый матч 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Ворскла» Полтава и шотландский «Селтик» встретились на арене Эксельсиор в Глазго.

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Полтавская команда пропустила гол в дебюте матча и затем отыграться не сумела. Первый поединок закончился поражением Ворсклы (0:1).

По договоренности команд – оба матча проходят в Глазго. Вторая встреча запланирована на вечер 26 сентября.

Лига чемпионов среди женщин

2-й раунд квалификации. Первый матч 22 сентября

Ворскла (Украина) – Селтик (Шотландия) – 0:1

Гол: Седрик Лорен Эгню, 5

Видео гола и обзор матча