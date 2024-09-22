Дерби делла Мадоннина. Судьба матча Интер – Милан решилась на 89-й минуте
Россонери переиграли нерадзурри 2:1 благодаря голу Маттео Габбии в конце поединка
22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Милан.
Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.
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Судьба встречи решилась на 89-й минуте, когда ворота нерадзурри за россонери поразил Маттео Габбия.
У Милана также мяч оформил Кристиан Пулишич, а у Интера единственный гол забил Федерико Димарко.
После 5 сыгранных туров Интер и Милан делят 6-е и 7-е места с 8 набранными очками.
Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября
Интер – Милан – 1:2
Голы: Димарко, 28 – Пулишич, 10, Габбия, 89
ГОЛ! 0:1 Пулишич, 10 мин.
ГОЛ! 1:1 Димарко, 28 мин.
ГОЛ! 1:2 Габбия, 89 мин.
Монца – Болонья – 1:2
Голы: Джурич, 43 – Урбаньски, 24, Каштро, 80
События матча
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