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Чемпионат Италии
Интер Милан
22.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Милан
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Италия
22 сентября 2024, 23:55 |
548
4

Дерби делла Мадоннина. Судьба матча Интер – Милан решилась на 89-й минуте

Россонери переиграли нерадзурри 2:1 благодаря голу Маттео Габбии в конце поединка

22 сентября 2024, 23:55 |
548
4
Дерби делла Мадоннина. Судьба матча Интер – Милан решилась на 89-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Милан.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьба встречи решилась на 89-й минуте, когда ворота нерадзурри за россонери поразил Маттео Габбия.

У Милана также мяч оформил Кристиан Пулишич, а у Интера единственный гол забил Федерико Димарко.

После 5 сыгранных туров Интер и Милан делят 6-е и 7-е места с 8 набранными очками.

Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Интер – Милан – 1:2

Голы: Димарко, 28 – Пулишич, 10, Габбия, 89

ГОЛ! 0:1 Пулишич, 10 мин.

ГОЛ! 1:1 Димарко, 28 мин.

ГОЛ! 1:2 Габбия, 89 мин.

Монца – Болонья – 1:2

Голы: Джурич, 43 – Урбаньски, 24, Каштро, 80

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Габбиа (Милан).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Матч- бомба! Техніка, швидкість, напор! Це кайф!
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+1
Gargantua81
что там Ибрагимович?
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+1
TolsTIyELF
Супер матч двух великих Итальянских клубов, страсть, борьба и магия - не то что унылое катание двух английских помоек.
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+1
pol-55
Заслужено,але не забивати в останній атаці це...
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0
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