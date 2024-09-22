ФОТО. Малиновский успешно прооперирован после жуткой травмы
Руслану была сделана операция на правой лодыжке
Итальянский клуб «Дженоа» сообщил, что украинский легионер клуба Руслан Малиновский успешно прооперирован.
«Сегодня утром игроку Руслану Малиновскому была сделана операция на правой лодыжке. Операция, проведенная профессором Федерико Сантолини и его командой, прошла успешно. Игрок чувствует себя хорошо и в ближайшие дни приступит к реабилитации на базе клуба», – сказано в заявлении клуба.
Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. Сообщалось, что у него вывих сустава и перелом малоберцовой кости.
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