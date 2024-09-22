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  4. Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Рома
22.09.2024 19:00 – FT 3 : 0
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 сентября 2024, 21:25 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:33
6299
1

Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии А 2024/25

22 сентября 2024, 21:25 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:33
6299
1
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 сентября прошел матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу волков.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе и забил гол, а также отдал ассист.

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Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Рома – Удинезе – 3:0

Голы: Довбик, 19, Дибала, 49 (пен.), Бальданци, 70

Видеообзор матча Рома – Удинезе:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Рома).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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Артем Довбик видео голов и обзор Рома Рим Удинезе Рома - Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Пауло Дибала Томмазо Бальданци
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Gargantua81
опять ссылка на вражеский ресурс
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