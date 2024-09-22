22 сентября прошел матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок состоялся на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу волков.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе и забил гол, а также отдал ассист.

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Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Рома – Удинезе – 3:0

Голы: Довбик, 19, Дибала, 49 (пен.), Бальданци, 70

Видеообзор матча Рома – Удинезе: