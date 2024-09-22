22 сентября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 5-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда по ходу прошлого сезона разуверилась окончательно в Жозе Моуринью. Но потом руководство сделало ставку на Де Росси. Даниэле перспективно начинал, еще как и.о., но уже весной были определенные проблемы. Тем не менее, на своего же бывшего полузащитника тут сделали серьезную ставку, чего стоила победа в споре за право подписать Довбика, лучшего бомбардира в испанской Примере 2023/2024. Артем наконец-то забил в прошлом туре, но все равно не получилось удержать победу над Дженоа - тот отыгрался на 1:1 голом на 6-й добавленной минуте. У волков до сих пор нет побед и всего 3 очка после 4-х матчей и только 16-е место - очевидно, что ждали совсем иного итога. Казалось, что у наставника кредит доверия не был исчерпан, но свою легенду уже уволили. Нужно наконец-то давать результат в этом сезоне, и до конца розыгрыша пост поручили Юричу.

Удинезе

Клуб давно уже скатился из участника Лиги чемпионов до уровня над аутсайдерами. Так, в прошлом сезоне зебры закончили на уже достаточно привычной 15-й позиции. А летом во Фриули появился новый наставник, Коста Руняич, австриец, что до этого работал в Польше, с Погонем и Легией. Начал на новом месте специалист достаточно успешно. Обновившийся за межсезонье коллектив начал с 4:0 против Авеллино в кубке. Да и в Серии А взяли ничью с Болоньей, участником нынешней Лиги чемпионов, и обыграли дома и Лацио, и Комо. После паузы на игры сборных, в прошлый понедельник на поле Пармы, пропустив дважды до перерыва, удалось совершить победный камбэк на 3:2 с дублем Товена!

Статистика личных встреч

Все три крайних поединка заканчивались только победами джалоросси.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары волков, особенно после смены наставника. Но гости показывают отличную игру - поэтому используем нейтральный вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,0).