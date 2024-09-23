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23 сентября 2024, 07:09 | Обновлено 23 сентября 2024, 07:20
1396
0

Наставник Ромы оценил победу команды c Удинезе, в которой Довбик забил гол

Иван Юрич – о крупном выигрыше подопечных

23 сентября 2024, 07:09 | Обновлено 23 сентября 2024, 07:20
1396
0
Наставник Ромы оценил победу команды c Удинезе, в которой Довбик забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Новый главный тренер «Ромы» Иван Юрич прокомментировал победу подопечных над «Удинезе» (3:0) в домашнем поединке 5-го тура Серии А.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, очень хорошо. По моему мнению, во втором тайме мы начали время от времени терять дистанцию. Здесь мы могли бы делать это немного лучше.

Я видел, что ребята очень сожалеют об увольнении Де Росси. Они были очень искренни со мной, сказав, что им очень жаль. Это то, что я очень ценю, потому что иногда игроки скрывают такие вещи, а вы видите, что им грустно, что они отдали все силы и что им не удалось добиться хороших результатов.

Нам нужно посмотреть, сможем ли мы выдержать. Темп есть, реакция была замечательной. Я думаю, что у них есть способность играть в такой футбол. Теперь у нас есть много новых игроков, которых нам нужно хорошо подготовить. Сегодня мне очень понравилась реакция, особенно в первом тайме: прессинг, агрессия, контроль игры, хорошее перемещение мяча. Эоднако это только первый матч. У нас большой состав, а я могу внести изменения», – рассказал Юрич.

«Рома» после победы над «Удинезе» занимает в таблице чемпионата Италии 10-е место, имея 6 очков. 29 сентября «волки» примут на своем поле «Венецию».

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Иван Юрич Рома Рим Удинезе Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: Tuttomercatoweb
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