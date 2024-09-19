Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Удинезе. Первый матч Довбика с новым коучем. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Италии
Рома
22.09.2024 19:00 - : -
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 сентября 2024, 22:16 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:23
92
0

Рома – Удинезе. Первый матч Довбика с новым коучем. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 сентября поединок 5-го тура итальянской Серии А

19 сентября 2024, 22:16 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:23
92
0
Рома – Удинезе. Первый матч Довбика с новым коучем. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Удинезе».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Экс-игрок Динамо назвал условие, при котором Довбик будет забивать в Роме
Экс-форвард сборной рассказал, что делать Довбику в Роме при новом тренере
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн Рома - Удинезе Удинезе
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
Футбол | 19 сентября 2024, 21:25 8
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»

Вратарь Реала согласен, что календарь перегружен

ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
Футбол | 19 сентября 2024, 00:20 0
ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча
ПСЖ – Жирона – 1:0. Из героя в изгоя. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Футбол | 19.09.2024, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Футбол | 19.09.2024, 21:42
Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Напряженный финал матча. Трубин и Бенфика открыли Лигу чемпионов победой
Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Футбол | 19.09.2024, 06:49
Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Тренер лично заинтересован. Европейский клуб хочет арендовать Мудрика зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 312
Футбол
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
18.09.2024, 20:02 10
Футбол
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
19.09.2024, 07:44 9
Футбол
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 29
Бокс
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
18.09.2024, 06:23 6
Футбол
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
18.09.2024, 09:15 14
Бокс
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем