Италия19 сентября 2024, 22:16 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:23
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Рома – Удинезе. Первый матч Довбика с новым коучем. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 сентября поединок 5-го тура итальянской Серии А
19 сентября 2024, 22:16 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:23
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В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Удинезе».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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