Новый коуч – сразу розгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
Иван Юрич удачно дебютировал на посту наставника волков, игра завершилась со счетом 3:0
22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.
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Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Украинец отметился голом и ассистом. Теперь на счету Довбика два забитых мячам и 1 голевой пас в 5 поединках за римлян.
За Рому также голы оформили Пауло Дибала (пенальти) и Томмазо Бальданци, на которого Артем и ассистировал.
В этой игре на посту главного тренера Ромы дебютировал Иван Юрич, который возглавил столичный коллектив после отставки Даниэля Де Росси.
Рома благодаря этой победе поднялась на 9-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 6 очков. У Удинезе 10 пунктов и третья позиция.
Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября
Рома – Удинезе – 3:0
Голы: Довбик, 19, Дибала, 49 (пен.), Бальданци, 70
Triplice fischio all’Olimpico. Vinciamo noi!— AS Roma (@OfficialASRoma) September 22, 2024
⚽️ Dovbyk
⚽️ Dybala
⚽️ Baldanzi#RomaUdinese pic.twitter.com/L1RvVV4tPh
#RomaUdinese 3-0— Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 22, 2024
90+4 | Final score#ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/6U3GwG38Py
События матча
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Але порадіємо за Довбика - дуже класний матч: гол, асист, ще один незарахований, але все одно гол, тай й в цілому виглядав найкращім в Ромі. Красунчик!