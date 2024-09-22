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Чемпионат Италии
Рома
22.09.2024 19:00 – FT 3 : 0
Удинезе
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Италия
22 сентября 2024, 20:55 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:34
3351
12

Новый коуч – сразу розгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе

Иван Юрич удачно дебютировал на посту наставника волков, игра завершилась со счетом 3:0

22 сентября 2024, 20:55 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:34
3351
12
Новый коуч – сразу розгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Украинец отметился голом и ассистом. Теперь на счету Довбика два забитых мячам и 1 голевой пас в 5 поединках за римлян.

За Рому также голы оформили Пауло Дибала (пенальти) и Томмазо Бальданци, на которого Артем и ассистировал.

В этой игре на посту главного тренера Ромы дебютировал Иван Юрич, который возглавил столичный коллектив после отставки Даниэля Де Росси.

Рома благодаря этой победе поднялась на 9-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 6 очков. У Удинезе 10 пунктов и третья позиция.

Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Рома – Удинезе – 3:0

Голы: Довбик, 19, Дибала, 49 (пен.), Бальданци, 70

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Бальданци (Рома).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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Иван Юрич Томмазо Бальданци Артем Довбик Пауло Дибала пенальти Рома Рим Удинезе Рома - Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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Віктор Коробка
Новий тренер; Довбик, який все більш адаптовується в Італії - Рома виповзає з кризи, і до зустрічи з Динамо, скоріш за все виповзе, на жаль.
  Але порадіємо за Довбика - дуже класний матч: гол, асист, ще один незарахований, але все одно гол, тай й в цілому виглядав найкращім в Ромі. Красунчик!
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+5
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Олег Думіч
Молодець !!! Це цим при..урам що тут писали що він пенальтист !!)))
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+4
TolsTIyELF
Гай Юлий Довбик. Он возродит Рим.
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+3
Олег Думіч
Мені ще сподобалось , що при 3:0 тренер його не поміняв , показав що повністю йому довіряє)))
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+2
ALM
Коли прийшов Де Россі, команда також видала декілька матчів на позитиві. А потім знову падіння. Хотілось би, щоб з новим тренером такого не повторилося.
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0
antt
Але цікаво, хіба не могла Рома із де Россі перемогти Удінезе?! Можливо не з таким рахунком. Типу прийшов новий тренер і все змінилося. Плюс до того втратили нічию наприкінці попереднього матчу. А стосовно Довбика так було б добре щоб такі голи і у збірній були у нього.
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0
Saar
Коли Рома начне перемагати, а Довбик забивати, всі ті дегенерати, що говорили: "Навіщо він перейшов в Рому, а не Атлетико" - пішли нах...й!
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
БАЛОННЯ СЕВОДНЯ ВЫНЕСЛА ВПЕРЕД НАГАМИ ТОПАВУЮ МОНЦУ ПАДТВЕРДИВ ЧЬТО АНИ ТОП КАМАНДА НАПАМЕНАЮ ЧЬТО ВЕЛИКАМУ И МАГУЧЕМУ ШАХТЕРУ НЕ ХВАТИЛА НЕМНОЖЕЧКА ЧЬТО БЫ ВСКРЫТЬ АВТОБУС БАЛОНЬИ ТЕМ САМЫМ АЧЕВИДНА ЧЬТО ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР ВХОДЕТ КАК МЕНИМИМ В ТОП 10 ЛУДШЫХ КЛУБАВ ЕВРОПЫ ТАК ДЕРЖАТЬ
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