Новый коуч – сразу розгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Украинец отметился голом и ассистом. Теперь на счету Довбика два забитых мячам и 1 голевой пас в 5 поединках за римлян.

За Рому также голы оформили Пауло Дибала (пенальти) и Томмазо Бальданци, на которого Артем и ассистировал.

В этой игре на посту главного тренера Ромы дебютировал Иван Юрич, который возглавил столичный коллектив после отставки Даниэля Де Росси.

Рома благодаря этой победе поднялась на 9-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 6 очков. У Удинезе 10 пунктов и третья позиция.

Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Рома – Удинезе – 3:0

Голы: Довбик, 19, Дибала, 49 (пен.), Бальданци, 70