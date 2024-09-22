22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе. На 19-й минуте украинец поразил ворота соперников.

На 49-й с пенальти мяч оформил Пауло Дибала, а на 70-й счет 3:0 установил Томмазо Балтданци. Ассист на Томмазо отдал Довбик!

Теперь у Артема 2 гола и 1 ассит в футболке Ромы.

❗️ ВИДЕО. Есть первый ассист! Довбик отдал голевой пас, Рома сделала счет 3:0