ВИДЕО. Есть первый ассист! Довбик отдал голевой пас, Рома сделала счет 3:0
Артем помог отличиться Томмазо Бальданци на 70-й минуте матча против Удинезе
22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.
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Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе. На 19-й минуте украинец поразил ворота соперников.
На 49-й с пенальти мяч оформил Пауло Дибала, а на 70-й счет 3:0 установил Томмазо Балтданци. Ассист на Томмазо отдал Довбик!
Теперь у Артема 2 гола и 1 ассит в футболке Ромы.
❗️ ВИДЕО. Есть первый ассист! Довбик отдал голевой пас, Рома сделала счет 3:0
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