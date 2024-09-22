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Испания
22 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:34
5161
1

ВИДЕО. Есть первый ассист! Довбик отдал голевой пас, Рома сделала счет 3:0

Артем помог отличиться Томмазо Бальданци на 70-й минуте матча против Удинезе

22 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:34
5161
1
ВИДЕО. Есть первый ассист! Довбик отдал голевой пас, Рома сделала счет 3:0
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе. На 19-й минуте украинец поразил ворота соперников.

На 49-й с пенальти мяч оформил Пауло Дибала, а на 70-й счет 3:0 установил Томмазо Балтданци. Ассист на Томмазо отдал Довбик!

Теперь у Артема 2 гола и 1 ассит в футболке Ромы.

❗️ ВИДЕО. Есть первый ассист! Довбик отдал голевой пас, Рома сделала счет 3:0

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Wlad West
Шоб вас эта телега переехала.
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