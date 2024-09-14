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  4. Лунин продлил контракт, Магучих взяла бриллиант, гендиректор покинул Динамо
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 12:00
259
0

Лунин продлил контракт, Магучих взяла бриллиант, гендиректор покинул Динамо

Главные новости за 13 сентября на Sport.ua

14 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 12:00
259
0
Лунин продлил контракт, Магучих взяла бриллиант, гендиректор покинул Динамо
ФК Реал. Андрей Лунин (слева)

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 сентября.

1A ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
Новое соглашение украинца будет действовать до завершения сезона 2029/30

1B. Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Украинец теперь будет зарабатывать 4.5 млн евро за сезон

2. ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с киевским клубом

3A. Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью
Сергей Шищенко в первой игре на должности остановил победное шествие лидера

3B. РОТАНЬ: «Они валялись на поле. Получился матч – можно было поспать немного»
Главный тренер «Александрии» дал пресс-конференцию после игры с «Оболонью»

4A. Для Роналду устроили шоу. Аль-Наср спасся в матче чемпионата на 90+9-й
Подопечные Луиша Каштру в Саудовской Аравии сыграли вничью 1:1 с Аль-Ахли

4B. Экс-игрок сборной Украины принял решение относительно перехода в Турцию
Виктор Коваленко отклонил предложения от «Коньяспора» и «Хатайспора»

5. Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Мужская сборная Украины обыграла Австралию, а женская – команду Израиля

6A. Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Украинская рекордсменка мира в Брюсселе показала результат 1.97 метра

6B.Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Ярослава получила чек в 30 тысяч долларов в Брюсселе

7A. Израиль – Украина – 1:0. Овчаренко повесил баранку, но проиграл в 3 сетах
Украинец уступил Ишаю Олиэлю в первом поединке противостояния Кубка Дэвиса

7B. Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
Виталий во втором поединке матче противостояния Кубка Дэвиса уступил в двух сетах

7C. Стародубцева не сумела пробиться в полуфинал турнире WTA 250 в Монастире
Юлия в двух сетах проиграла Сонай Картал в 3-м раунде соревнований в Тунисе

8A. Канело против Берланги – странный бой. Но смотреть на это будет интересно
Сауль нуждается в изменении подхода к соперникам

8B. Самый скандальный боксер современности сразится в андеркарде Канело
Однажды он подрался с Саулем прямо на пресс-конференции

9. ФРИДМАН: «Удивлен, что никто не подхватил Днепр-1 в трудные времена»
Коммерческий директор «Днепра-1» рассказал о текущем положении дел

10. Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
О переходе форварда «Динамо» в «Зарю»

По теме:
Луческу ждет операция, Зинченко может уйти, еще один украинец в Челси?
Лунин продлил контракт, Ребров поймал волну хейта, отставки не будет
Провал сборной, невероятная молодежка, предатель Шелихов, Ребров – аут?
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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