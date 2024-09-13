ФРИДМАН: «Удивлен, что никто не подхватил Днепр-1 в трудные времена»

Летом «Днепр-1» из-за отсутствия финансирования снялся с УПЛ. У команды накопились долги перед персоналом, игроками за аренду стадиона и тренировочной базы. Недавно в СМИ появилась информация, что есть определенный сдвиг в вопросе долгов.

Sport.ua обратился с целью эксклюзивного интервью к коммерческому директору «Днепра-1» Вячеславу Фридману, который предоставил последнюю информацию о состоянии долгов, судьбе стадиона и базы, таинственных инвесторах и возможном возвращении «Днепра-1».

– Учитывая, что новости о «Днепре-1» снова появились в медиапространстве, подскажите, в каком состоянии находится клуб как юридическое лицо? Существует ли он?

– Да, существует. До сих пор работает генеральный директор, несколько бухгалтеров, отдел кадров и так далее. Некоторых из персонала оставили, потому что по дальнейшим действиям решения до сих пор не приняты и в этом году приняты не будут.

Думаю, что в марте-апреле 2025 года, если найдем финансирование и сможем рассчитаться за долги, которые были накоплены за предыдущие годы функционирования и вызвали трансферные баны, будем работать и дальше. Там, кстати, всего 1,5-2 миллиона долларов долгов, это не столь большие деньги для реальных инвесторов, поэтому удивлен, что никто из любителей футбола Днепра не подхватил клуб в трудные для него времена. Реально было за 3-4 миллиона долларов получить клуб, играющий в УПЛ. Теперь уже придется начинать со Второй лиги.

Опять же, за многих футболистов деньги поступают частями и будут продолжать поступать. Вот, например, за Артема Довбика мы деньги получили в течение недели, такие были договоренности, а сейчас еще многие трансферы полностью не оплачены, некоторые выплаты растянуты до зимы, некоторые даже до весны.

– То есть, клуб существует только для того, чтобы полностью получить выплаты за проданных игроков, или проект «Днепр-1» на паузе?

– Никто не знает, что будет дальше. Из денег за основных игроков мы рассчитались со спонсорами: одна компания из Днепра, одна из Киева, таковы были договоренности. Все, что будет поступать дальше, это небольшие суммы.

– Вы брали кредит, чтобы обеспечить существование клуба? Почему зимой не было усиления?

– Это были договоры с компаниями. Нет, это не кредит, а финансовая ссуда без каких-либо дополнительных процентов, которую мы обязались вернуть. Было пожелание от спонсоров занять 2-3 место, чего мы вполне могли достичь таким составом.

Зимой усиления не было, но до этого летом мы подписали много серьезных игроков: Мирошниченко, Леднев, Волынец, Третьяков и Филиппов. За них были заплачены большие деньги для украинского футбола. То, что потом была эпидемия травм, это уже другое дело.

– Имеет ли какое-то отношение эта финансовая поддержка к Геннадию Буткевичу?

– Не понимаю, откуда эти слухи появляются. С какой стати он должен был давать нам деньги? Потому, что он родился в Днепре? Ничего такого не было, у него были «Полесье» и «Звягель», куда он и вкладывал деньги.

– Что сейчас происходит со стадионом и базой? В сети ширилась информация, что туда может заехать какая-то другая команда?

– С Приватбанком мы полностью рассчитались. Насколько мне известно, они будут консервировать стадион. Я только спросил, есть ли у них покупатель, на что они ответили, что нет. 5 сентября мы полностью погасили все задолженности по аренде инфраструктуры, за коммунальные платежи. Единственное, что мы еще в течение 10-15 дней должны выполнить определенные работы по обслуживанию: где-то трубу газовую покрасить, где-то гидрант, но это уже мелочи.

– Насколько слышал, клуб должен вернуть инфраструктуру в том состоянии, в котором и принимал. В связи с чем возникает вопрос относительно повреждений тренировочной базы, вызванных атакой рф, как быть с этим?

– Приватбанк фиксировал каждый обстрел. Никаких претензий после обстрелов к нам со стороны Приватбанка нет, но там действительно нужно делать ремонт.

– Вопрос по долгам. Кто занимается урегулированием этих вопросов сейчас? Вы или кто-то другой?

– По игрокам занимается Русол. Он знает условия всех контрактов, все договоренности, с кем и в каком объеме он рассчитывался. Я занимался и занимаюсь вопросом спонсоров, арендой, инфраструктурой, долгами за коммунальные услуги, зарплатой персонала команды и базы.

– Не возникнет ли потом конфликт интересов из-за этого? Потому что Русол сейчас официально занимает должность в «Карпатах», где играют и бывшие игроки «Днепра-1».

– А какой конфликт? «Карпаты» купили четырех наших игроков, погасили наши задолженности перед ними, а остальные какие-то незначительные суммы прислали нам. Когда мы продавали игроков, мы в первую очередь искали клубы, которые бы смогли урегулировать вопросы с нашими задолженностями перед этими игроками.

СК Днепр-1. Вячеслав Фридман (справа) и Андрей Русол

– Можно подробнее, с кем рассчитались и как?

– Леднев ушел бесплатно на взаимовыгодных условиях, «Полесье» вернуло ему наши долги. Третьякова пытались устроить так же, потому что «Днепр-1» летом 2023 года вместе за Леднева и Третьякова отдал больше 1 миллиона долларов. С ними рассчитались полностью по долгам их новые клубы. О «Полесье» знаю точно, думаю, что и «Колос» тоже.

Но есть и игроки, которым мы до сих пор что-то должны. Например, мы надеялись на продажу Гаджиева: и «Полесье», и «Динамо» давали около 500 тысяч долларов, велись основательные переговоры между клубами и агентами, но местопребывание Рамика пока неизвестно, как неизвестно, сможем ли его трудоустроить.

Русол писал мне еще в июле, что планирует за счет трансфера Гаджиева решить вопрос по задолженности: со Сватком, Гуцуляком, Филипповым, Танчиком и другими, там не столь крупные суммы. Но, к сожалению, до этого времени трансфера не произошло.

Все остальные игроки держались достаточно спокойно в этой непростой ситуации.

– Тот же Юрчук говорил, что клуб должен ему зарплату за 10 месяцев и он обратился в клуб с заявлением о взыскании.

– У многих игроков непогашенные задолженности, это правда.

– Готов ли клуб к урегулированию этих вопросов через суд?

– Если клуб дальше будет существовать, то нужно будет эти вопросы решать. Сейчас просто некому этим заняться. Кто будет это делать, генеральный директор или Русол, уже работающий в «Карпатах»?

– Что осталось для существования клуба?

– Все же есть: и академия, и инфраструктура, которую снова можно взять в аренду, потому что Приватбанку она не нужна, для них это проблемная недвижимость.

Но к нам никто ни разу не обратился. Там Береза ​​что-то говорил по поводу каких-то призрачных инвесторов, но ко мне с Русолом никто не обращался за конкретными цифрами.

– Юрий Максимов недавно давал интервью, в котором упомянул и вас. Он отметил, что имеет определенную обиду из-за отсутствия трансферов зимой.

– Что значит обиделся? Мы не могли себе тогда этого позволить. Могу тогда сказать, что клуб обиделся на Максимова из-за ничьей с «Минаем» или поражения «Руху». Русол предлагал тогда Максимову несколько кандидатов, всех имен не вспомню, но тот же Петряк на тот момент не имел игровой практики определенное время, другие не устраивали Максимова по каким-либо другим причинам.

Мы взяли достаточно дорогого Очеретько, больше мы не могли себе никого позволить. Команда была полностью укомплектована. Почему столько травм, я ответить не могу. Многие говорят, что Максимов на пляже, где песок, грузил так игроков, что они не смогли вернуться в сезон. Но ведь он тренер, я не могу ему сказать, что он что-то не так делает. Определенные претензии были, но не обиды.

Игорь ЛЫСЕНКО