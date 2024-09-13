ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с киевским клубом
Генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с клубом Динамо Киев.
В течение 17 последних лет (с сентября 2007 года) Резо занимал важный пост, без него невозможно было представить функционирование клуба. Чехонелидзе отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды, находясь с ней как на официальных матчах, так и на тренировочных сборах и обычных тренировках.
Кроме первой команды, функционер много работал с молодежными командами бело-синих, передавая собственный опыт, приобретенный за годы работы в Европе, а также помогая в развитии молодых динамовских талантов. Обладая безоговорочным авторитетом в европейском футболе, он представлял клуб на международной арене, присутствуя на официальных мероприятиях, проводимых под эгидой УЕФА.
В Динамо поблагодарили Резо за долгие годы плодотворного сотрудничества во благо «Динамо» и пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности.
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