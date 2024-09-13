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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 22:56 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:02
1942
5

ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо

Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с киевским клубом

13 сентября 2024, 22:56 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:02
1942
5
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ФК Динамо. Резо Чохонелидзе

Генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с клубом Динамо Киев.

В течение 17 последних лет (с сентября 2007 года) Резо занимал важный пост, без него невозможно было представить функционирование клуба. Чехонелидзе отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды, находясь с ней как на официальных матчах, так и на тренировочных сборах и обычных тренировках.

Кроме первой команды, функционер много работал с молодежными командами бело-синих, передавая собственный опыт, приобретенный за годы работы в Европе, а также помогая в развитии молодых динамовских талантов. Обладая безоговорочным авторитетом в европейском футболе, он представлял клуб на международной арене, присутствуя на официальных мероприятиях, проводимых под эгидой УЕФА.

В Динамо поблагодарили Резо за долгие годы плодотворного сотрудничества во благо «Динамо» и пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности.

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Резо Чохонелидзе Динамо Киев генеральный директор отставка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Олег Заворотный
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+2
Pavel_i_CO
Фєдя-бамбассскій, гугл-перекладач тобі в допомогу. Правильно писати не ждун, а почекун. Ти гатиш расіянськими наративами, якими сам себе і видаєш.. Не дякуй)
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0
Stan S.
"Відповідав за мікроклимат в команді"     Це він що робив? Анкедоти травил?
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0
Serhii P.
Старий нероба
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0
Отаман
Стара хвойда кацапських щурів та ждунів суркисів
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-3
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