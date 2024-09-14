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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 05:57
473
0

Суркис поблагодарил Чохонелидзе за работу в клубе Динамо

Резо покинул столичный клуб после 17 лет в должности гендиректора

14 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 05:57
473
0
Суркис поблагодарил Чохонелидзе за работу в клубе Динамо
ФК Динамо. Резо Чохонелидзе и Игорь Суркис

После 17 лет работы в должности генерального директора ФК «Динамо» Киев, клуб покинул Резо Чохонелидзе.

Президент клуба Игорь Суркис поблагодарил его за многолетнюю работу в «Динамо»:

«Вы посвятили всю свою жизнь футболу, сначала как профессиональный игрок, а затем – в роли футбольного функционера и топ-менеджера. На протяжении многих лет Вы верой и правдой служили киевскому «Динамо», посвящая свое время, энергию и знание функционированию, развитию и усовершенствованию клуба.

Знаю, что в свою деятельность в должности генерального директора Вы вкладывали душу и сердце, и очень ценю это. Вы – особый человек с большим футбольным сердцем и желанием служить интересам футбола. Существует мало людей, которые были бы так преданы своему призванию, как вы.

В свое время вы сделали непростой выбор, придя работать в «Динамо» из итальянского «Милана», за что я лично и вся динамовская семья вам очень благодарна, мы ценим это судьбоносное решение. Кроме вашего высокого профессионализма, ответственности, неисчерпаемых знаний в сфере футбола, вы покорили коллег, подчиненных и руководителей своими человеческими качествами и высокими нравственными ценностями.

С Вами всегда было приятно общаться, ведь Вы излучали искренность, тепло и неравнодушие, проявляли интеллигентность во всех поступках, а ваше лицо украшала улыбка. Вы всегда не только внимательно слушали, но и охотно делились своими идеями, взглядами на футбол, компетентными мнениями по разным ситуациям и могли дать дельный совет по любому, даже самому сложному вопросу.

К сожалению, пора завершать наше сотрудничество, но мы не прощаемся. Уверен, будем с вами видеться на футбольных полях Европы. Искренне желаю вам успехов, новых достижений и побед во всех областях вашей жизни».

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Динамо Киев Резо Чохонелидзе отставка генеральный директор Игорь Суркис
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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